Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: ανθρωποκτονία καταγγέλλει η σύζυγός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έστειλε επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας. Αναβολή της κηδείας του πρώην Υπουργού ζήτησε η οικογένεια.

Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, έστειλε η σύζυγος του Σήφη Βαλυράκη, Μίνα, στην οποία εκφράζει βεβαιότητα για ανθρωποκτονία και ζητώντας να ενεργήσει άμεσα ώστε να επισπευστούν οι έρευνες για το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πρώην Υπουργό.

Ειδικότερα, η Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη αναφέρει στην επιστολή της πως «οι άνθρωποι στη μικρή κοινωνία της Ερέτριας μιλούν και ίσως καταθέτουν στην τοπική αρχή στοιχεία για την εμπλοκή επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, που σημαίνει ότι είναι ισχυρή, αν όχι βεβαία η εκδοχή της ανθρωποκτονίας».

Επισημαίνει πως τα επαγγελματικά σκάφη στην περιοχή είναι πολύ λίγα και ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας «να ενεργήσετε άμεσα έτσι ώστε οι έρευνες να επισπευσθούν για να μην επικρατήσει η λήθη και η συγκάλυψη».Για τον σκοπό αυτό, η οικογένεια ζήτησε να αναβληθεί η κηδεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η πορεία της έρευνας.

Ο κ. Πλακιωτάκης διαβεβαίωσε την σύζυγο του εκλιπόντος Υπουργού ότι θα υπάρξει εξονυχιστικός έλεγχος στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως η εμπειρία του Λιμενικού Σώματος σε τέτοιες υποθέσεις ναυτικών δυστυχημάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη και ό,τι υπάρξει σχετικά με την υπόθεση να είναι βέβαιη πως θα αποκαλυφθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν μαρτυρίες για τουλάχιστον δύο επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη κοντά στο φουσκωτό του πρώην Υπουργού, ενώ κατά τις ίδιες μαρτυρίες υπήρξε παρενόχληση του σκάφους.

Υπενθυμίζεται πως η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει πως η αιτία του θανάτου του πρώην Υπουργού είναι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα και στο λαιμό. Ο ιατροδικαστής ανέφερε, επίσης, ότι οι κακώσεις αυτές προκλήθηκαν από θλον και τέμνον όργανο, που ένα τέτοιο είναι η προπέλα του σκάφους και επειδή το γεγονός αυτό συνέβη μέσα στη θάλασσα, συνεπακόλουθό του ήταν ο πνιγμός.

Ο ιατροδικαστής δεν διαπίστωσε ο Σήφης Βαλυράκης να είχε υποστεί κάποιο καρδιακό πρόβλημα, ούτε κάποιο λιποθυμικό επεισόδιο.