ΥΠΟΙΚ: Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις για ενοίκια, επιταγές, ΦΠΑ και επιδότηση δαπανών

Κατατέθηκε στη βουλή το νομοσχέδιο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τη πανδημία.

Αναλυτικά:

Ι.α. Απαλλάσσεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.

β. To ανωτέρω ποσό του μισθώματος, που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε.

γ. Καταβάλλεται, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, ποσό επί του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) και με το εξήντα τοις εκατό (60%) αντίστοιχα. Το προαναφερόμενο ευεργέτημα επιβαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. (άρθρα 26 και 27)

2. α. Αναστέλλονται από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και μέχρι την 28η.02.2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, αξιόγραφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου. Με υ.α. παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής και άλλων αξιόγραφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει σχετική υποχρέωση.

β. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται έως και την 31η.5.2021 η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.1.2021 έως 31η.1.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η. 1.2021 και την 28η.2.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιόγραφων,

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του άρθρο 297 του ν. 4738/2020 που αφορά στην εξόφληση των αξιόγραφων, που οφείλονται από επιχειρήσεις με συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Κ.Α.Δ. και συγκεκριμένο κύκλο εργασιών, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα. (άρθρο 28)

3. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19, με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις, οι οποίες θα εξειδικευθούν με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και μη συμψηφιζόμενο της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης. (άρθρο 29)

4. α. Χορηγείται κρατική οικονομική ενίσχυση, ύψους 120 εκ. ευρώ, στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» (Aegean AirlinesΑΡΑΙΓ 0,00%), με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προήλθε, λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19. Ως βασική προϋπόθεση τίθεται η Αύξηση Μετοχικού

Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκ. ευρώ, με πιστοποίηση πλήρους καταβολής του.

β. Το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) θα λάβει δωρεάν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών, με τιμή άσκησης δικαιώματος ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας κατά την Α.Μ.Κ. που θα διεξαχθεί. Οι τίτλοι θα μπορούν να ασκηθούν μεταξύ 2-5 ετών από την καταβολή της ενίσχυσης και θα αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατόπιν της προαναφερόμενης Α.Μ.Κ.

γ. Περιλαμβάνονται ειδικοί όροι προς την εταιρεία για τη χορήγηση της ενίσχυσης, όπως η υποβολή εκ μέρους της οικονομοτεχνικής έκθεσης ως προς το ακριβές ύψος της ζημίας, έκθεσης εσόδων και εξόδων αλλά και γενικότερα όλων των αναγκαίων στοιχείων.

δ. Ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης.

ε. Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκτησης τυχόν υπερβάλλουσας ενίσχυσης της εταιρείας, εφόσον αποδειχθεί χαμηλότερη η ζημία λόγω COVID-19.

Δειτε εδώ τις διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021