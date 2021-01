Κοινωνία

Ιόνιο: Η κακοκαιρία πλήττει να νησιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προληπτικά μέτρα για την κακοκαιρία ελήφθησαν στα νησιά του Ιονίου.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στις θάλασσες του Ιονίου, έχουν αναγκάσει τα πλοία της γραμμής να δέσουν στα λιμάνια.

Ειδικότερα, λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν εκτελέστηκαν τα δρομολόγια από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλονιάς στις 06:00, από Πόρο για Κυλλήνη στις 08:00, από Ζάκυνθο για Κυλλήνη στις 07:00 και δεν θα γίνει το δρομολόγιο από Κυλλήνη για Ζάκυνθο στις 09:00.

Λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που επικρατούν σήμερα στο νησί της Ιθάκης, αποφασίστηκε από την Δημοτική Αρχή του νησιού, ότι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, ΠΙΚΠΑ θα παραμείνουν κλειστά για σήμερα.