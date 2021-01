Πολιτισμός

Διεθνής Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του εκφοβισμού". Το μήνυμα του Νίκου Δένδια και της Νίκης Κεραμέως.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε στις 2 Νοεμβρίου 2005 να ανακηρύξει την 27η Ιανουαρίου Διεθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος από το ναζιστικό καθεστώς κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε επειδή στις 27 Ιανουαρίου 1945 τα προελαύνοντα σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Άουσβιτς - Μπίρκεναου στην Πολωνία.

Το σχέδιο της απόφασης αυτής, που υποβλήθηκε από το Ισραήλ και υποστηρίχθηκε από 89 χώρες, «καλεί τα κράτη - μέλη να επεξεργαστούν προγράμματα εκπαίδευσης που θα μεταδώσουν στις μελλοντικές γενεές τα διδάγματα του Ολοκαυτώματος και να βοηθήσουν να προλαμβάνονται πράξεις γενοκτονίας».

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας και του εκφοβισμού

Η Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος αποτελεί ημέρα ευθύνης και περισυλλογής της ανθρωπότητας και ελάχιστο φόρο τιμής στα εκατομμύρια Εβραίων, που υπήρξαν θύματα μίας μεθοδικά οργανωμένης θηριωδίας, η οποία έχει χαράξει μια από τις σκοτεινότερες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας, σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Σήμερα, την εβδομηκοστή έκτη επέτειο της απελευθέρωσης του 'Αουσβιτς-Μπιρκενάου από τις συμμαχικές δυνάμεις, η Ελλάδα μνημονεύει τα θύματα του Ολοκαυτώματος και ανάμεσά τους, τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίους, που καταδιώχθηκαν και εξολοθρεύθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θρηνούμε τους μαρτυρήσαντες συμπολίτες μας και τον αποδεκατισμό σχεδόν των ιστορικών ισραηλιτικών κοινοτήτων της χώρας μας», αναφέρει. «Η Ελλάδα τιμά τα θύματα του Shoah, τιμά τους επιζήσαντες τις ασύλληπτες φρικαλεότητες, καθώς και την ηρωική, ανιδιοτελή προσφορά όλων όσων προστάτευσαν αυτούς που καταδιώχθηκαν ανελέητα από τη φυλετική παράνοια του ναζισμού. Είναι καθήκον όλων μας να διαιωνίσουμε μνήμη των εγκλημάτων αυτών, προκειμένου να αποτελέσει φραγμό ενάντια σε κάθε μορφή αντισημιτισμού» προσθέτει.

Όπως υπενθυμίζει, η Ελλάδα από το 2005 αποτελεί πλήρες μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και έχει αναλάβει, με τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης, να διατηρήσει στη συλλογική μνήμη τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Φέτος, επισημαίνει η ανακοίνωση, η Ελλάδα αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας. «Η ανάθεση της Προεδρίας στη χώρα μας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου της στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και στην προστασία της ιστορικής αλήθειας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει τη μάχη κατά του ρατσισμού, της μισαλλοδοξίας, του εκφοβισμού και της ξενοφοβίας. Θα συνεχίσει να τιμά και να προστατεύει τη μνήμη όσων χάθηκαν και δεσμεύεται ότι θα εργάζεται αδιάλειπτα για να μην ξεχαστούν ποτέ αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους, για να μη ζήσει ποτέ ξανά η ανθρωπότητα τέτοιες φρικαλεότητες. Παράλληλα, καταδικάζει απερίφραστα και συστηματικά κάθε απόπειρα εσκεμμένης υποβάθμισης και κάθε πράξη που αρνείται την ιστορική αλήθεια, αλλά και που βεβηλώνει τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος έστειλε με ανάρτησή του στο twitter o υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Η Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος αποτελεί ημέρα περισυλλογής της ανθρωπότητας και ελάχιστο φόρο τιμής στα εκατομμύρια θυμάτων, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες Εβραίοι, που υπήρξαν θύματα μίας μεθοδικά οργανωμένης θηριωδίας», αναφέρει ο κ. Δένδιας.

Κεραμέως: οφείλουμε όλες οι επόμενες γενεές να αποτίουμε φόρο τιμής

«Δέκα μεταγωγές κατέφθαναν καθημερινά. Δεν υπήρχαν αρκετοί εργάτες για να μεταφέρουν όλες τις αποσκευές, γι’ αυτό και συσσωρεύονταν σε τεράστιους σωρούς και παρέμεναν στο σταθμό για μέρες. Μια επιπλέον βάρδια των Ζοντερκομάντο προστέθηκε. Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν αρκετή. Τουλάχιστον 400 Έλληνες από τη μεταγωγή της Κέρκυρας και της Αθήνας διατάχθηκαν να ενσωματωθούν στο Ζοντερκομάντο. Τότε, κάτι πραγματικά ασυνήθιστο συνέβη. Αυτοί οι 400 έδειξαν ότι, παρά τα συρματοπλέγματα και τα μαστιγώματα, δεν ήταν δούλοι αλλά ανθρώπινα όντα. Με σπάνια αξιοπρέπεια, οι Έλληνες αρνήθηκαν να σκοτώσουν τους Ούγγρους! Δήλωσαν ότι προτιμούσαν να πεθάνουν πρώτα οι ίδιοι. Δυστυχώς, αυτό και έγινε. Οι Γερμανοί το φρόντισαν. Αλλά τι μάθημα θάρρους και χαρακτήρα είχαν δώσει αυτοί οι Έλληνες αγρότες. Είναι κρίμα που ο κόσμος δεν γνωρίζει περισσότερα γι’ αυτούς!»

Το απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Πέντε καμινάδες» (Five Chimneys), της Olga Lengyel, μίας Εβραίας από την Ουγγαρία που επέζησε από το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς. Η Lengyel, μόνη επιζήσασα μεταξύ των μελών της οικογένειάς της που οδηγήθηκαν εκεί, περιγράφει με δέος το ψυχικό σθένος Ελλήνων που αντίκρυσε στο Άουσβιτς, και οι οποίοι αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στη θηριωδία, την οποία εν τέλει οι ίδιοι υπέστησαν. Μετά τον πόλεμο, η Lengyel εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, όπου και ίδρυσε Βιβλιοθήκη Μνήμης, με αποστολή την ενεργό εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών αναφορικά με το Ολοκαύτωμα, άλλες γενοκτονίες, καθώς και με τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έγινε για εκείνη σκοπός ζωής οι επόμενες γενεές να γνωρίσουν τις φρικαλεότητες του Άουσβιτς, ώστε καμία κοινωνία να μην ξαναέρθει αντιμέτωπη με κάτι παρόμοιο.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκπαίδευσης για το Ολοκαύτωμα, υπέγραψε το 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας και το Ινστιτούτο «Olga Lengyel», μέσω του οποίου παρέχονται υποτροφίες σε 10 σχολεία που πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα για το Ολοκαύτωμα, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές υλικοτεχνικές ανάγκες. Επιπλέον, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία του Ολοκαυτώματος, ενώ το βιβλίο της «Πέντε καμινάδες» μεταφράζεται στα Ελληνικά και θα διανεμηθεί δωρεάν στους δεκάδες εκπαιδευτικούς μας, που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια.

Στους 400 εκείνους Έλληνες διδάξαντες αξιοπρέπεια και θάρρος, στους 60.000 Έλληνες Εβραίους, αλλά και στα εκατομμύρια ανθρώπων που εξοντώθηκαν συνολικά από το ναζιστικό καθεστώς, οφείλουμε όλες οι επόμενες γενεές να αποτίουμε φόρο τιμής. Με όπλο μας τη γνώση, διασφαλίζοντας την ιστορική μνήμη και την ενδελεχή μελέτη και διδασκαλία των γεγονότων, ώστε να μη μείνει ποτέ ξανά καμία χαραμάδα ανοιχτή, που θα επιτρέψει την αναβίωση του φασισμού, του ναζισμού, του αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας. «Πρέπει να αποτρέψουμε να επαναληφθούν παρόμοιες φρικαλεότητες. Οι άνθρωποι πρέπει να ενώνονται τη στιγμή που υπάρχει κίνδυνος. Όταν κινδυνεύει μία ομάδα, κινδυνεύουμε όλοι μας». Olga Lengyel. Εις μνήμην.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Τάσος Γαϊτάνης, για τη Διεθνή Ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα 27 Ιανουαρίου τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα θλιβερά και αποτρόπαια γεγονότα εκείνης της περιόδου θα πρέπει να αποτελέσουν για όλους μας το καλύτερο μάθημα ιστορικής μνήμης. Το καλύτερο αντίδοτο στον αντισημιτισμό, τη βία και τη μισαλλοδοξία είναι η ποιοτικότερη Παιδεία, το κράτος δικαίου και ο ορθός πολιτικός λόγος. Η θωράκιση της Δημοκρατίας από τους υμνητές του φασισμού και του ναζισμού πρέπει να είναι διαρκής. Ο αγώνας είναι δύσκολος αλλά θα τον κερδίσουμε».