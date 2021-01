Κοινωνία

Χιλιάδες πακέτα λαθραία τσιγάρα σε διαμέρισμα (εικόνες)

Μέσα στο σπίτι τους έκρυβαν τα λαθραία τσιγάρα οι δύο συλληφθέντες.

Δύο αλλοδαποί, μία 37χρονη και ένας 47χρονος συνελήφθησαν στην Καλλιθέα Αττικής από στελέχη της ασφάλειας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά, μετά τον εντοπισμό ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην οικία τους.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού διενεργήθηκε έλεγχος στην οικία των συλληφθέντων, όπου σε αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά έξι χιλιάδες οκτακόσια είκοσι τέσσερα πακέτα (6.824)τσιγάρων διαφόρων επωνυμιών και διακόσιες είκοσι οκτώ (228)συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων έκαστη, όλα χωρίς να φέρουν την ένσημη ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Στη συνέχεια ακολούθησε νομότυπη έρευνα σε μίνι μάρκετ που εργάζεται η 37χρονη, όπου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο εκτός τους ταμείου και κατασχέθηκε, το χρηματικό ποσό των διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (267,50 ευρώ).