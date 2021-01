Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσματα σε Κέντρο Αποκατάστασης

Συναγερμός σε Κέντρο Αποκατάστασης. Θετικοί εργαζόμενοι και ασθενείς. Πόσοι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.



Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε Κέντρο Αποκατάστασης έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής έχουν βεβαιωθεί τουλάχιστον 7 θετικά στον ιό κρούσματα τόσο σε εργαζόμενους του κέντρου όσο και σε ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ηλικιωμένοι που νόσησαν με covid-19 και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ισχύει για τις κλειστές δομές φιλοξενίας ατόμων, μετά από την εμφάνιση συρροής κρουσμάτων ειδοποιείται ο ΕΟΔΥ ώστε να προχωρήσει στη διενέργεια μαζικών τεστ σε προσωπικό και φιλοξενούμενους. Συνεπώς, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τεστ που θα δεινεργηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή: GRTimes.gr