Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Προσωρινός ΑΜΚΑ μόνο για εμβολιασμό

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής για τους ηλικιωμένους που δεν ειδοποιήθηκαν για εμβολιασμό. Ποιους αφορά ο προσωρινός ΑΜΚΑ. Ο «κόφτης» και η χρονομέτρηση στα sms.

«Στηρίζουμε ως υπουργείο τις όποιες αποφάσεις», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Γιώργος Γεωργαντάς απαντώντας στο ερώτημα για τα μέτρα που φαίνεται πως θα αποφασιστούν, κυρίως αναφορικά με την αγορά.

Όσο αφορά στο ενδεχόμενο της χρονομέτρησης του δίωρου που επιτρέπεται για τα ψώνια, είπε πως «απομακρύνεται πολύ ως λύση», αφού δεν έχει καθολική εφαρμογή, λόγω του ότι δεν έχουν όλοι κινητό ή δεν το χρησιμοποιούν για τις εξόδους τους.

Η καθολική εφαρμογή είναι η μία από τις δύο αρχές που πρέπει να έχει όποια λύση θα δοθεί και θα στηριχτεί από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για τον έλεγχο των καταναλωτών, ενώ η δεύτερη είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως εξήγησε ο υφυπουργός, η παραβίασή τους που θα «ερχόταν» στην περίπτωση κόφτη στα sms – λόγω του ότι θα έπρεπε να κρατηθεί αρχείου μηνυμάτων, που τώρα δεν κρατείται- είναι ο λόγος που έχει αποκλειστεί ως λύση.

Στο ζήτημα των εμβολιασμών και ιδιαίτερα της πλατφόρμας που διαχειρίζεται το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ο Γ.Γεωργαντάς απάντησε για μια σειρά θεμάτων που έχουν προκύψει.

Ξεκαθάρισε πως υπάρχει η εφαρμογή «Αίτηση» μέσα στο emvolio.gr, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ένσταση, αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία του και είπε πως από τις 12.000 ενστάσεις που έχουν γίνει, έχουν εξεταστεί οι μισές κι από αύριο θα αρχίσουν να ειδοποιούνται οι πολίτες που από λάθος δεν έχουν κληθεί ακόμα για εμβολιασμό.

Εξήγησε ότι, από τις 12.000 ενστάσεις οι 4.000 δεν ήταν πραγματικά σε προτεραιότητα, αφού μπορεί για παράδειγμα να είναι κάποιος που λέει ότι πρέπει να εμβολιαστεί επειδή είναι οδηγός λεωφορείου.

«Από τις υπόλοιπες 2500 που έχουν εξεταστεί οι 350 είχαν δίκιο οι άνθρωποι που έκαναν ένσταση», είπε εξηγώντας πως πρόκειται συχνά για περιπτώσεις που σωστός ΑΜΚΑ που δε διάβαζε το σύστημα. Μια δεύτερη περίπτωση είναι αυτή του διπλού ΑΜΚΑ και μία τρίτη αυτή που έχει γίνει λάθος καταχώρηση του ΑΜΚΑ. Διαβεβαίωσε, πάντως, πως από αύριο 2150 άνθρωποι θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν μηνύματα για τον εμβολιασμό τους. Πρόκειται για άτομα από τις ηλικιακές ομάδες από 80 και από 85 και πάνω από δεν έχουν ειδοποιηθεί για τους παραπάνω λόγους.

Για όσους δεν έχουν καθόλου ΑΜΚΑ, ο υφυπουργός ανακοίνωσε πως για όσους δικαιούνται, αλλά δεν έχουν, «θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία, όπου θα τους δίνεται προσωρινός ΑΜΚΑ μόνο για να εμβολιαστούν», αφού η έκδοση ΑΜΚΑ είναι μακρά η διαδικασία.

Για την περίπτωση ανθρώπων που δεν βρίσκονται μέσα στο σύστημα, όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, είπε πως η Επιτροπή Εμβολιασμού θα αναλάβει το προγραμματισμό του εμβολιασμού τους.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι», τόνισε ο Γ.Γεωργαντάς.