Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο - Πιερρακάκης: εξασφαλισμένα τα ραντεβού που έχουν προγραμματιστεί

Για τη χαμηλή ροή των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν περισσότερα εμβόλια.

Εξασφαλισμένα είναι τα ραντεβού των εμβολίων που έχουν ήδη προγραμματιστεί διαβεβαίωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης. Υπογράμμισε παράλληλα πως, «δεν αναστέλλεται το πρόγραμμα εμβολιασμών αυτή τη στιγμή».

Όπως είπε μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6, «είχαμε λάβει αυτό το ενδεχόμενο ρίσκο και δικαιώνεται η δική μας στρατηγική». Στη χώρα μας πάντως, όπως είπε, «η διαδικασία εμβολιασμού είναι εύκολη απλή και γρήγορη με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά συμμετοχής». Μιλώντας για την χαμηλή ροή των εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Πιερρακάκης, σημείωσε ότι πρέπει να εξασφαλιστούν περισσότερα εμβόλια, όμως στη χώρα μας.

Αναφερόμενος στα μηνύματα στο 13033, ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχει μια αύξηση στην κίνηση κατά 13%. Τόνισε για άλλη μια φορά, πως δεν παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, δεν υπάρχει η δυνατότητα να δουν ποιος στέλνει τα μηνύματα. Ενώ όπως εξήγησε, η φιλοσοφία των μηνυμάτων είναι όπως το απλό έγγραφο μετακίνησης. «Πετάμε τα προσωπικά δεδομένα κοιτάμε μόνο τον όγκο, δηλαδή πόσα στέλνονται ανά ημέρα», σημείωσε και πρόσθεσε πώς «έχει μια λογική αυτοπεριορισμού, δεν έχει τη λογική κοιτάζει το κράτος να δει τι κάνεις». Επανέλαβε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα για «κόφτη» μηνυμάτων.



Μιλώντας για την ψηφιοποίηση του κράτους, ο κ. Πιερρακάκης, εξήγησε ότι η πανδημία οδήγησε τις όποιες εκκρεμότητες σε αναγκαιότητα. «Με εξαίρεση τα μέτρα της πανδημίας όλα τα άλλα ήταν εξαρχής στο πρόγραμμα, αυτό που έγινε εν μέσω της πανδημίας είναι να επιταχυνθεί η ψηφιοποίηση», σημείωσε. Τον Μάρτιο, στην πλατφόρμα του gov.gr υπήρχαν 501 υπηρεσίες, όπως είπε, ενώ πλέον οι υπηρεσίες του δημοσίου είναι 1100 και αναμένεται να αυξηθούν.