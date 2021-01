Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αποκαλύψεις, απειλές και ζήλιες στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 84

Η Ελένη προχωρά την καταγγελία εναντίον του Βόσκαρη, εναποθέτοντας τις ελπίδες της στη βοήθεια του Γραμματικού. Ο Νικηφόρος σοκάρεται με την αποκάλυψη για το παρελθόν της Δρόσως και ενημερώνει την Ασημίνα πως η συμφωνία χαλάει και ότι η αδελφή της δεν θα ξαναπλησιάσει το παιδί. Η Δρόσω μαθαίνει για την καινούρια καταστροφή που προκάλεσε ο Τάκης και όλοι φοβούνται πως το νέο είναι θέμα ωρών να κάνει τον γύρο του Διαφανίου. Η σχέση του Άγγελου και του Νέστορα κλονίζεται ύστερα απ’ τις αποκαλύψεις για τον Κυπραίο, ενώ η άφιξη της Ζωρζέτ γεμίζει χαρά το σπίτι των Σεβαστών, αλλά προκαλεί μεγάλη ζήλεια στη Πηνελόπη. Ο Τόλλιας και η Παγώνα είναι σε απελπισία με τον επικείμενο γάμο της Σοφούλας και του Βόσκαρη, αλλά ένα αναπάντεχο γεγονός φαίνεται πως θα δώσει τέλος και στο δικό τους μαρτύριο και στης Ελένης.

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 85

Ο Βόσκαρης οδηγείται στον εισαγγελέα. Η Σοφούλα τα βάζει με την Ελένη και αγνοεί τον Άγγελο που προσπαθεί να της ανοίξει τα μάτια. Η αποκάλυψη της Ελένης, για όσα πέρασε στη φυλακή, της δίνει το τελειωτικό χτύπημα και νιώθει μόνη και αποκομμένη από όλους. Ο Κωνσταντής, προς έκπληξη όλων, θα υπερασπιστεί τη Δρόσω που δέχεται προσβολές από συγχωριανούς της. Τι θα συμβεί όταν τους πιάσει ο Νικηφόρος στα πράσα; Η Ουρανία, παρά τη διαφωνία με τον Κυριάκο, κλείνει τη συμφωνία με τον Τσαμπαρδή και μαζί με τη Ρίζω και τη Βιολέτα ξεκινάνε να στήσουν τη βιοτεχνία στο σπίτι της. Ο Δούκας, ενώ προετοιμάζει το έδαφος για να γίνει πάλι βασιλιάς του κάμπου, θα βρεθεί μπροστά στον Θέμελη. Ο Μελέτης περνάει χρόνο με τη Ζωρζέτ, προκαλώντας τη ζήλια της Πηνελόπης. Ο Γραμματικός ενημερώνει την Ελένη πως πρέπει να βρούνε κι άλλες γυναίκες να καταθέσουν εναντίον του Βόσκαρη, όταν η εμφάνιση κάποιου στο αστυνομικό τμήμα θα φέρει τα πάνω κάτω.

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 86

Η Ελένη και ο Λάμπρος είναι ανήσυχοι, όλες οι ελπίδες τους αφήνονται, πλέον, στον Γραμματικό και στις υπόλοιπες γυναίκες που κακοποιούσε ο Βόσκαρης. Η Δρόσω είναι χαρούμενη που θα δουλέψει στο νέο επιχειρηματικό εγχείρημα της Ουρανίας, αλλά για ακόμα μια φορά, ο Τάκης θα της χαλάσει τη χαρά. Η Ασημίνα και η Μυρσίνη θα έρθουν σε σύγκρουση μετά από μια απόφαση που έχει να κάνει με τον Σέργιο. Ο Δούκας δέχεται να συνεργαστεί με τον Σωκράτη, γεγονός που θα προκαλέσει την οργή του Κωνσταντή και του Μελέτη. Η Ελένη και ο Λάμπρος δέχονται τη συμφωνία που έχει φέρει ο Νικηφόρος στον Συνεταιρισμό, παρά το κακό προαίσθημα που τους διακατέχει. Ο Βόσκαρης καταφέρνει να εμπλέξει την Ελένη στον φόνο του Γεωργαλά και ο Νέστορας αποφασίζει να προχωρήσει σε μια πράξη αυτοθυσίας για να την σώσει.

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 87

Που θα οδηγήσει η πράξη αυτοθυσίας του Νέστορα και ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Βόσκαρη; Η Ασημίνα και η Δρόσω αναγκάζονται να βάλουν για λίγο στην άκρη όσα τους χωρίζουν, για χάρη της αδερφής τους. Ο Δούκας τα βάζει με τη Μυρσίνη που έμπλεξε με τον Βόσκαρη. Ο Μελέτης επισκέπτεται τον Θέμελη και του ζητάει τον λόγο που μπλέκεται πάλι στις δουλειές του Δούκα. Ο Γραμματικός προσπαθεί να πείσει τη Μαδούρου να καταθέσει εναντίον του Βόσκαρη. Ο Μελέτης αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα με τη Ζωρζέτ. Πώς θ’ αντιδράσει η Πηνελόπη;

