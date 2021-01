Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης αθλήτριας: Στην φυλακή ο προπονητής

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο 38χρονος σχετικά με την καταγγελία για τον βιασμό της 11χρονης τότε αθλήτριας ιστιοπλοΐας.

Τον δρόμο για την φυλακή παίρνει ο 38χρονος προπονητής μετά την πολύωρη απολογία του για βιασμό ανήλικης αθλήτριας ιστιοπλοΐας.

Τέσσερις ώρες μετά την απολογία που έδωσε ο κατηγορούμενος, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν πως ο 38χρονος πρέπει να προφυλακιστεί για την υπόθεση που κατήγγειλε το 20χρονο, σήμερα, θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 38χρονος, που παρέδωσε και γραπτώς τις θέσεις του, επανέλαβε και ενώπιον της δικαστικής λειτουργού όσα είχε ισχυριστεί σε δημόσιες δηλώσεις του, επιμένοντας πως αρνείται τον βιασμό και αναφέροντας πως είχε ερωτική σχέση με την ανήλικη, όχι όταν εκείνη ήταν 11 χρονών αλλά αργότερα, ενώ τονίζει πως «υπήρχε συναίνεση» για όσα έγιναν σε βάρος της ανήλικης.

Ο 38χρονος φέρεται να είπε απολογούμενος,πως εξακολουθεί να αγαπά την αθλήτρια: «Την αγαπάω ακόμα. Ξέρω ότι θα τιμωρηθώ, πρέπει να τιμωρηθώ για αυτό που έγινε. Να κάνει λίγο υπομονή, όταν βγω από τη φυλακή θα την παντρευτώ» είπε σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ αποδεχόμενος την ποινική μεταχείριση που θα αντιμετώπιζε με το τέλος της διαδικασίας απολογίας, φέρεται να είπε: «Να με στείλετε στη φυλακή, όμως να ξέρετε πως όταν κάναμε σχέση δεν ήταν 11 ετών. Είχε συμπληρώσει τα 13 της χρόνια».