Κοινωνία

“Ψευτογιατρός”: Παρίστανα τον γιατρό, όμως δεν ευθύνομαι για το θάνατο των ασθενών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένει στη φυλακή ο 47χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι ευθύνεται συνολικά για 12 θανάτους καρκινοπαθών.​ Προκλητικός ήταν ενώπιον του ανακριτή.

Παραμένει στη φυλακή ο 47χρονος ψευτογιατρός μετά τη συμπληρωματική απολογία που έδωσε στον ανακριτή. Παραδέχεται ότι παρίστανε τον διακεκριμένο επιστήμονα από την Ελβετία, όμως αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο 12 καρκινοπαθών. Ο Dr Kontos υποστήριξε ξανά ενώπιον του ανακριτή ότι έδινε βότανα και άλλα σκευάσματα δικής του σύνθεσης σε ασθενείς, γιατί δεν άντεχε να τους βλέπει να ταλαιπωρούνται από χημειοθεραπείες.

«Παρίστανα το γιατρό, όμως δεν ευθύνομαι εγώ για το θάνατο των ασθενών. Ήταν καρκινοπαθείς στο τελικό στάδιο. Ήθελα να τους βοηθήσω για να μην υποφέρουν», είπε στον ανακριτή.

Το κατηγορητήριο σε βάρος του ψευτογιατρού έχει διευρυνθεί. 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών του αποδίδονται συνολικά, ενώ φέρεται για τις ανορθόδοξες θεραπευτικές μεθόδους του να αποσπούσε μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά του.

Ως συνεργοί του ψευτογιατρού κατηγορούνται 15 άτομα, γιατροί, μέλη διοικητικού συμβουλίου ιδιωτικής κλινικής, μία μοναχή και ένας πρώην υπουργός, γιατρός στο επάγγελμα. Ο 47χρονος υποστηρίζει ότι δεν είχαν ιδέα για την πραγματική του ταυτότητα.

Ο 47χρονος μετά τη συμπληρωματική απολογία του επέστρεψε στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.