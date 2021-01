Πολιτική

Τηλεοπτικές άδειες: στη Βουλή η δικογραφία Παππά μετά τις καταγγελίες Καλογρίτσα

Ο κ. Καλογρίτσας σε υπόμνημα που κατέθεσε πρόσφατα στη Δικαιοσύνη, περιέγραψε σειρά αδικημάτων που θεωρεί πως οφείλει η Βουλή να διερευνήσει σε βάρος του Νίκου Παππά.

Στη Βουλή αποστέλλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών την δικογραφία που σχηματίστηκε με αφορμή τις καταγγελίες του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα για εμπλοκή του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά στην συμμετοχή του στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016 με χρήματα που υποστηρίζει ότι του κατέβαλε, με άλλη αιτιολογία, ο κατασκευαστικός Όμιλος CCC.

Μετά την έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών των επίσημων καταγγελιών του εργολάβου ότι ενεπλάκη στον διαγωνισμό του 2016, υπό την καθοδήγηση και κατόπιν σχεδίου του πρώην υπουργού, μέσω εταιρίας στο όνομα του γιου του Βλαδίμηρου Καλογρίτσα και "εικονικής συμφωνίας με την CCC" για να δικαιολογηθεί η καταβολή ποσού 3 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες, η υπόθεση οδηγείται στη Βουλή.

Η Εισαγγελία στο πλαίσιο της έρευνας της υπόθεσης, που συνεχίζεται ως προς τα μη πολιτικά πρόσωπα, εξέτασε μάρτυρες που προτάθηκαν από την πλευρά του μηνυτή εργολάβου και ζήτησε εξηγήσεις από τους μηνυόμενους υπευθύνους του Ομίλου CCC. Η αξιολόγηση του υλικού "ενεργοποιεί" το νόμο περί ευθύνης υπουργών που ορίζει την αμελλητί αποστολή στην Βουλή των στοιχείων που οδηγούν σε υπόνοιες ποινικών ευθυνών για τον κ. Παππά ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας "Τοξότης" κ. Καλογρίτσας, η οποία έλαβε τα 3 εκατομμύρια από την CCC, σε υπόμνημα που κατέθεσε πρόσφατα στη Δικαιοσύνη, περιέγραψε σειρά αδικημάτων που θεωρεί πως οφείλει η Βουλή να διερευνήσει σε βάρος του Νίκου Παππά, για ενέργειες του στην υπόθεση με τις τηλεοπτικές άδειες του 2016. Σύμφωνα με το υπόμνημα του εργολάβου, τα αδικήματα που προκύπτουν αφορούν δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων, παρακώλυση συναγωνισμού, παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Όπως φέρεται να είπε στην κατάθεση του στην Δικαιοσύνη ο καταγγέλλων, όσα έκανε με αφορμή τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, ήταν κατόπιν υποδείξεων του κ. Παππά. "Διεκπεραίωνα εντολές της κυβέρνησης" φέρεται να είπε ο κ. Καλογρίτσας ο οποίος ισχυρίζεται ότι η προσέγγιση του από τον πρώην υπουργό και προσώπων που είχε στην ευθύνη του, έγινε το Φθινόπωρο του 2015. Το ζητούμενο από την πλευρά του πρώην υπουργού ήταν, κατά τον κ. Καλογρίτσα, να «δανείσει» το αριστερό καθαρό επιχειρηματικό του όνομα και μόνο και να μπει «μπροστινός» και μόνο για τη συμμετοχή σε Διαγωνισμό που θα διενεργούνταν για τηλεοπτικές άδειες, προκειμένου μέσω αυτού να καταφέρουν να λάβουν μία τηλεοπτική άδεια, την οποία θεωρούσαν απαραίτητο μέσο για την υποστήριξη της πολιτικής τους. Σύμφωνα με τον εργολάβο, ο κ. Παππάς φέρεται να τον διαβεβαίωνε, πως έχει εξασφαλιστεί ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ για το όλο εγχείρημα. Ο κ. Καλογρίτσας υποστηρίζει πως το εγχείρημα για τηλεοπτική άδεια δεν ευοδώθηκε εξαιτίας υπαναχώρησης του λιβανέζικου κολοσσού και ότι τα 3 εκατομμύρια ευρώ κατόπιν υπόδειξης του κ. Παππά διατέθηκαν για την έκδοση συγκεκριμένης εφημερίδας.

Η αντιδικία του κ. Καλογρίτσα με την CCC που οδήγησε στις καταγγελίες για τον Νίκο Παππά

Αφορμή για την ποινική έρευνα αποτέλεσε μήνυση που κατέθεσε ο κ. Καλογρίτσας τον περασμένο Ιούλιο στην οποία αποδίδει κακουργηματική απάτη επί δικαστηρίω και ψευδή κατάθεση στους υπευθύνους της «CCC - CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» με έδρα το Μαρούσι Αττικής καθώς και κατά των υπευθύνων της «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» με έδρα το Ντουμπάι ΗΑΕ. Η μήνυση αφορά την αντιδικία μεταξύ των δύο εταιριών για ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον μηνυτή τα χρήματα του καταβλήθηκαν, το καλοκαίρι του 2016, μετά από παρέμβαση του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, προκειμένου να συμμετάσχει αφανής εταιρία που δημιούργησαν οι μηνυόμενοι με τον ίδιο εμφανή, στο διεθνή διαγωνισμό για τηλεοπτική άδεια και όχι για την κατασκευή έργου όπως εμφανίστηκε.

Οι μηνυόμενοι αρνούνται την εκδοχή που δίνει ο κ. Καλογίτσας για τα γεγονότα και την αιτιολογία της καταβολής του επίμαχου ποσού και ισχυρίζονται ότι τα χρήματα δόθηκαν στην εταιρία "ΤΟΞΟΤΗΣ" του μηνυτή για υπερεργολαβία που του ανέθεσε στο έργο κατασκευής του "AL ZAHIA CITY CENTER MALL" στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εμφανίζουν σχετική σύμβαση. Ο λιβανέζικος κολοσσός έχει πετύχει την έκδοση απόφασης του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για την επιστροφή εντόκως των 3 εκατομμυρίων ευρώ, απόφαση η οποία, όπως επικαλέστηκε στο υπόμνημα προς την Εισαγγελία η CCC, επικυρώθηκε από το Πρωτοδικείο που κήρυξε άμεσα εκτελεστή την απόφαση. Η απόφαση του Διαιτητικού που επικύρωσε το Πρωτοδικείο, δέχθηκε ότι αν υπήρχε "αφανής συμφωνία" μεταξύ των δύο εταιριών δεν θα έπρεπε η εμφανιζόμενη να παράγει έννομα αποτελέσματα και ότι η Τοξότης, υπέγραψε μία λεπτομερέστατη συμφωνία με την λιβανέζικη εταιρία αποδεχόμενη ότι η όποια διαφορά θα λυθεί μέσω Διαιτησίας βάσει του ελβετικού Δικαίου και ότι το ποσό που έλαβε ως προκαταβολή θα επιστραφεί εντόκως αν δεν υλοποιηθεί η σύμβαση για το mall.

Στο Διαιτητικό δικαστήριο δεν εκπροσωπήθηκε η Τοξότης επικαλούμενη εικονικότητα της συμφωνίας.