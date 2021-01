Τεχνολογία - Επιστήμη

DIGEA: δεύτερη ψηφιακή μετάβαση για περιοχές στην κεντρική Ελλάδα

Που και πότε πρέπει οι τηλεθαετές να κάνουν ρύθμιση στις τηλεοράσεις τους, εύκολα και χωρίς αλλαγή εξοπλισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης της ψηφιακής μετάβασης στο ανατολικό -ηπειρωτικό και νησιωτικό- τμήμα της χώρας, επόμενοι γεωγραφικοί σταθμοί της ΕΡΤ και της DIGEA για τη μετάβαση στις τελικές, διεθνώς κατοχυρωμένες, συχνότητες είναι η Μαγνησία, η Σκύρος, οι Σποράδες, καθώς και τμήματα της Βόρειας Εύβοιας, της Καρδίτσας και της Λάρισας.

Η μετάβαση σε αυτές τις περιοχές θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 5 Φεβρουαρίου 2021 και τα κέντρα εκπομπής που θα επηρεαστούν είναι: Πήλιο, Σωρός, Σκιάθος, Σκόπελος και Σκύρος.

Οι τηλεθεατές αυτών των περιοχών θα πρέπει να προβούν σε επανασυντονισμό των δεκτών τους στις νέες συχνότητες και δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε αγορά νέου εξοπλισμού, ενώ όσοι τηλεθεατές διαθέτουν δέκτη High Definition (τηλεόραση ή αποκωδικοποιητή) θα μπορούν να παρακολουθούν τους τηλεοπτικούς σταθμούς Εθνικής Εμβέλειας και σε Υψηλή Ευκρίνεια.

Με τη δεύτερη φάση της ψηφιακής μετάβασης, που πραγματοποιείται βάσει ευρωπαϊκής Οδηγίας, οι τηλεοπτικοί σταθμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, θα εκπέμπονται στις τελικές διεθνώς κατοχυρωμένες συχνότητες, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνεται φάσμα για την ανάπτυξη εφαρμογών 5G.