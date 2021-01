Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής - “Κόκκινη” η Αττική

Σε ποιες περιοχές της χώρας μας εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την Παρασκευή η "μαύρη λίστα" των θανάτων ασθενών απο κορονοϊό στην Ελλάδα, όπως ανακοινωσε ο ΕΟΔΥ, μαζί με τον αριθμό των ασθενών που παραμένουν διασωληνωμένοι, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.

Το απογευμα της Παρασκευής, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε 941 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 941 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 23 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική καταγράφηκαν μέσα σε 24 ώρες 526 κρούσματα, ενώ στην Θεσσαλονίκη άλλα 58 κρούσματα. Διψήφιος αριθμό κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε το προηγούμενο 24ώρο και τις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ηλείας, Ηρακλείου, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Μαγνησίας, Μεσσηνίας και Χαλκιδικής.

Η γεωγραφική καταονομή των νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Αποτελέσματα ελέγχων Drive Through Testing του ΕΟΔΥ



Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν στην Αττική σήμερα, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through). Συνολικά, διενεργήθηκαν 1.757 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 9 κρούσματα (0,51%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις στην Αττική.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σύνταγμα: Πραγματοποιήθηκαν 422 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,95%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 422 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,95%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Βύρωνα: Πραγματοποιήθηκαν 567 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,18%). Αφορά σε άνδρα 44 ετών.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου: Πραγματοποιήθηκαν 278 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Super Market Σκλαβενίτης Μενιδίου: Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,95%). Αφορά σε άνδρα 45 ετών.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Καλλιθέας: Πραγματοποιήθηκαν 385 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,78%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: