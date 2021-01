Κοινωνία

Lockdown - Χαρδαλιάς: Οι “κόκκινες” περιοχές και τα νέα μέτρα (βίντεο)

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα και νέα περιοριστικά μέτρα. Τρομάζει ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων.

Επανέρχεται από αύριο στις 6 το πρωί ο Χάρτης Μέτρων Υγειονομικής Ασφάλειας και προστασίας από τη λοίμωξη COVID-19.

Διαμορφώνονται δύο επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας, το επίπεδο Α'- επιτήρησης (το οποίο απεικονίζεται με κίτρινο χρώμα) και το επίπεδο Β' - αυξημένου κινδύνου (το οποίο απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα και) στο οποίο ισχύουν επιπλέον περιοριστικά μέτρα. Το επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας κάθε περιφερειακής ενότητας καθορίζεται από το επιδημιολογικό της φορτίο. Οι επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές κατατάσσονται στο κόκκινο επίπεδο, στο οποίο μπορούν να μπουν τόσο Τοπικές Κοινότητες και Δημοτικές Ενότητες, όσο και Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες και ολόκληρες Περιφέρειες αν το επιβάλλουν τα δεδομένα.

Και στα δύο επίπεδα ισχύουν οριζόντια μέτρα για όλη την επικράτεια, που αποτελούν τη βάση της προσπάθειάς μας. Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι (6) λόγους.

Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τηλεκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ανοιχτά τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες.

Λειτουργία Ανώτατων Δικαστηρίων και Ειδικών Δικαστηρίων.

Λειτουργία Super League 1 & 2 και Basketball League.

Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας παρουσιάζει καλή επιδημιολογική εικόνα με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο επίπεδο Α' - επιτήρησης.

Δείτε τον χάρτη με την Ελλάδα χωρισμένη στα δύο επίπεδα:

Στο επίπεδο Α' ισχύουν τα εξής, πλέον των οριζόντιων μέτρων:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, λειτουργούν δια ζώσης.

Στους χώρους λατρείας, επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών με την παρουσία έως 25 ατόμων, όριο που αυξάνεται στα 50 άτομα στην περίπτωση μητροπολιτικών ναών. Και με τις αποστάσεις που προβλέπονται ήδη.

Το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια, τα κουρεία, τα κέντρα αισθητικής, καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας, υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ (πλην των ΟΠΑΠ Play) λειτουργούν. Για τη μετάβαση, απαιτείται αποστολή SMS με τον κωδικό 2 ή αντίστοιχη έντυπη βεβαίωση. Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033 προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής του και έγκρισης της μετακίνησης. Ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή εντός 2 ωρών από την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματός του. Επίσης, εντός των καταστημάτων επιτρέπεται 1 άτομα ανά 25τ.μ.

Στις “κόκκινες” περιοχές μπαίνει η Περιφερειακή Ενότητα της Αττικής, πλην των νήσων του Αργοσαρωνικού, έπειτα από εισήγηση των επιδημιολόγων και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, γεγονός που θέτει σε ισχύ πρόσθετα περιοριστικά μέτρα για την περιοχή.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στην Ελλάδα, από το Σάββατο 30 Ιανουαρίου, στις 6 το πρωί τίθενται σε ισχύ τα εξής μέτρα για την περιφερειακή Ενότητα της Αττικής πλην της περιφερειακής Ενότητας των νήσων:

Συγκεκριμένα από αύριο για την Π.Ε Αττικής (πλην των νήσων) ισχύει:

Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Λειτουργούν δια ζώσης μόνο τα Γυμνάσια (τα Λύκεια λειτουργούν με τηλε-εκπαίδευση)

Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση λειτουργιών.

Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο click away και ειδικά τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού (click in a shop).

Στο “κόκκινο”, επίπεδο Β, μπαίνουν από αύριο στις 6 το πρωί οι εξής περιοχές: Η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, οι δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, ο δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ο δήμος Χαλκιδέων και ο οικισμός Ρομά της δημοτικής Ενότητας Δυστίων του δήμου Κύμης-Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ο δήμος Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, ο δήμος Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ο δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και η περιφέρεια Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Σε αυτό το επίπεδο Β' - αυξημένου κινδύνου, θα ισχύουν τα εξής μέτρα:

Η απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές αυτές ισχύει από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί, πλην της Αττικής που λόγω μητροπολιτικότητας, αυξημένου πληθυσμού και του δικτύου μαζικών μεταφορών, η απαγόρευση ισχύει από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Λειτουργούν δια ζώσης μόνο τα Γυμνάσια (τα Λύκεια λειτουργούν με τηλε-εκπαίδευση)

Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση λειτουργιών.

Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο click away και ειδικά τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία λειτουργούν με τη διαδικασία του προκαθορισμένου ραντεβού (click in a shop).