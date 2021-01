Οικονομία

ΕΣΕΕ: Αναγκαίο κακό το click away και το click in shop

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ, Γιώργου Καρανίκα, για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

«Αναγκαίο κακό» χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, το click away και το click in shop, σχολιάζοντας τα νέα μέτρα για το εμπόριο.

Διερωτάται, πάντως: «Θα κάνουμε αυτοί τη φορά, όλοι μας, πολιτεία και κοινωνία, φορείς και κόμματα, την επιβεβλημένη αυτοκριτική μας για την τήρηση και την επιτήρηση των υγειονομικών κανόνων; Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που αναλογεί στον καθένα μας για να έλθει πιο σύντομα η μέρα που θα συναντιόμαστε ξανά ελεύθερα στους δρόμους, τα καταστήματα και τα σπίτια μας;»

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου της ΕΣΣΕ:

Είναι γεγονός πως οι συνεχείς μεταπτώσεις από τα ανοικτά καταστήματα σε υβριδικά και πολύπλοκα πλαίσια λειτουργίας προκαλούν σύγχυση σε εμπόρους και καταναλωτές και νέο σοβαρό πλήγμα στα ταμεία των επιχειρήσεων. Ούτε το click in shop ούτε ακόμη περισσότερο το click away συνιστούν λύση για το εμπόριο. Τα δεχόμαστε περισσότερο ως αναγκαίο κακό. Προέχει πάντα η δημόσια υγεία και ο εμπορικός κόσμος έχει αποδείξει ότι δεν κάνει «εκπτώσεις» σε αυτό το ζήτημα. Ρωτάμε όμως καλόπιστα, ως πολίτες της χώρας που ενδιαφέρονται όχι μόνο για το επιχειρηματικό αλλά και για το κοινό συμφέρον: Θα κάνουμε αυτοί τη φορά, όλοι μας, πολιτεία και κοινωνία, φορείς και κόμματα, την επιβεβλημένη αυτοκριτική μας για την τήρηση και την επιτήρηση των υγειονομικών κανόνων; Είμαστε όλοι αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό που αναλογεί στον καθένα μας για να έλθει πιο σύντομα η μέρα που θα συναντιόμαστε ξανά ελεύθερα στους δρόμους, τα καταστήματα και τα σπίτια μας; Δεν έχουμε άλλη επιλογή, από το να συνεργαστούμε με πλήρη συναίσθηση της ατομικής, πολιτικής και συλλογικής μας ευθύνης. Η ΕΣΕΕ και το σύνολο του εμπορικού κόσμου αυτό θα συνεχίσει να κάνει από αύριο το πρωί, ακόμη και αν το αντίκρισμα στο ταμείο είναι πενιχρό. Χωρίς να ξεχνάμε ότι χιλιάδες συνάδελφοι και οι οικογένειες τους θα χρειαστούν μεγαλύτερη στήριξη με στοχευμένα μέτρα, μετά τη νέα διάψευση των προσδοκιών τους. Και θα φροντίζουμε καθημερινά να το θυμίζουμε στους συναρμόδιους υπουργούς.