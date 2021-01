Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Αν αυξηθούν τα κρούσματα, τέλος και στο “click away” (βίντεο)

Πώς σχολίασε ο Υπ. Ανάπτυξης τα νέα περιοριστικά μέτρα. Ποιες απαντήσεις έδωσε στις προτάσεις που έκανε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

Για την “χρυσή τομή” που βρέθηκε προκειμένου να μη “νεκρώσει” ξανά η αγορά, αλλά και να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού, μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Τόνισε πως έγινε μία εξαίρεση για συγκεκριμένα καταστήματα, όπως είναι αυτά της ένδυσης και της υπόδησης, προκειμένου με το “click in shop” να καταφέρουν να πουλήσουν τα εμπορεύματά τους και να μην καταστραφούν.

«Η επιδημία μας αναγκάζει να λάβουμε σκληρότερα μέτρα», εξήγησε ο Υπουργός, ο οποίος σχολίασε τα περί “ακορντεόν” λέγοντας πως τα μέτρα είναι τέτοια εξαιτίας της απρόβλεπτης συμπεριφοράς της πανδημίας.

Χαρακτήρισε “βήμα πίσω” την απόφαση για το άνοιγμα μόνο των Γυμνασίων, καθώς σύμφωνα με το προηγούμενο σχέδιο της Κυβέρνησης, θα επανερχόταν η δια ζώσης διδασκαλία και στα Λύκεια.

Αν αυξηθούν τα κρούσματα, μπορεί να κλείσουν τα καταστήματα που λειτουργούν με “click away”, προειδοποίησε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας πως κάθε απόφαση που λαμβάνεται έχει έναν αστερίσκο - αναφερόμενος σε τυχόν επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας, που θα οδηγήσει σε επαναξιολόγηση των δεδομένων.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων άκουσε τον προβληματισμό που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, ο οποίος παραδέχθηκε πως «αποφεύχθηκαν τα χειρότερα», αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε περίπτωση ενός τρίτου lockdown θα έβαζε “λουκέτο” μία στις δύο εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο κ. Καφούνης τόνισε στον Υπουργό πως «τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι σοβαρά κι ενισχυμένα», προτείνοντας ενισχυμένη Επιστρεπτέα Προκαταβολή, λύση στο ζήτημα των ενοικίων και ρύθμιση χρεών με ενδεχόμενο “κούρεμα”.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε πως η Κυβέρνηση θα στηρίξει τις επιχειρήσεις στα ενοίκια, όπως έκανε άλλωστε μέχρι σήμερα. Υπενθύμισε πως θα υπάρξει Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6, ενώ για τη ρύθμιση των χρεών τόνισε πως η συζήτηση θα γίνει μετά το τέλος της πανδημίας.

Τέλος, ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να τηρούν τα μέτρα και να μην προσπαθούν να “κοροϊδέψουν” το σύστημα. Πρέπει, είπε ο κ. Γεωργιάδης, «να συνεργαστούμε όλοι μας, να μη μείνει κανείς πίσω, να μην κλείσει καμία επιχείρηση και κανένας εργαζόμενος να μη μείνει χωρίς δουλειά.»