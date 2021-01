Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στο ΑΝΤ1: Οι παραδόσεις στα εμβόλια θα κρίνουν την ανοσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου μίλησε για την νέα αύξηση των κρουσμάτων αλλά και για τα εμβόλια.

Για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού που φτάνουν στην χώρα, αλλά και για την πορεία της πανδημίας και την νέα αύξηση κρουσμάτων μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.



Σχετικά με τα εμβόλια είπε πως «δεν έχουμε τον εφοδιασμό που είχαμε σχεδιάσει από την αρχή», προσθέτοντας ότι «δεν έχουμε τις προμήθειες που θα έπρεπε».



Μιλώντας για την ανοσία είπε ότι αυτή θα εξαρτηθεί από το αν έχουμε παραδόσεις που θα καλύψουν τον χαμένο χρόνο στην συνέχεια. «οι παραδόσεις θα κρίνουν την ανοσία», τόνισε.



Σχετικά με τα αυξημένα κρούσματα στην Αττική είπε πως η πανδημία είναι παρούσα και δεν υπάρχει τρόπος να εξαφανιστεί.



«Έχουμε μια μακρά περίοδο που είμαστε περιορισμένοι αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και σημείωσε ότι στην αύξηση κρουσμάτων συνετέλεσαν όλα. «Κάθε δραστηριότητα αυξάνει τους αριθμούς των κρουσμάτων», είπε