Λιβάνιος: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας

Τι είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ για τα μέτρα κατά της πανδημίας και τον εμβολιασμό.

Στη διαδικασία του εμβολιασμού, στην διανομή των εμβολίων, στα μέτρα για τη πανδημία και στην αλλαγή του εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας Θεόδωρος Λιβάνιος σε συνέντευξη στην εφημερίδα "Παραπολιτικά".

Στη χώρα μας έχουν εμβολιαστεί ήδη 200.000 πολίτες και ο στόχος του Ιανουαρίου επιτεύχθηκε, ανέφερε ο κ. Λιβάνιος υπογραμμίζοντας πως «από εδώ και στο εξής όλα εξαρτώνται από τη ροή των εμβολίων. Ωστόσο, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της στρατηγικής του υπουργείου Υγείας, που βασίζεται στο ότι είναι εξασφαλισμένη η 2η δόση για κάθε πολίτη που έχει εμβολιαστεί».

Ο κ. Λιβάνιος ανέφερε πως η πρόταση του πρωθυπουργού για πιστοποιητικό εμβολιασμού κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη. «Ήδη, συμφωνήθηκαν από τα κράτη - μέλη, με τη στήριξη της Κομισιόν, οι κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση τυποποιημένων κοινών ευρωπαϊκών ιατρικών πιστοποιητικών. Αφού και ο πλέον κακόπιστος πείστηκε ότι το πιστοποιητικό σε καμία περίπτωση δεν συνιστά διαβατήριο, ήταν δεδομένο ότι η ΕΕ θα συναινούσε καθώς, όσο περνά ο καιρός, θα γίνεται επιτακτικό να γίνουν γρηγορότερες οι διαδικασίες στις μεταφορές. Να εξασφαλιστεί μια νησίδα γρήγορης μετάβασης, για τους ευρωπαίους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί. Τώρα, όσο η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυστηροποιεί τη στάση της έναντι των φαρμακευτικών εταιριών, ζητώντας να τηρήσουν στο ακέραιο τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί, θα έχει την ελληνική κυβέρνηση στο πλευρό της. Η Ελλάδα θα συνεχίσει, με τρόπο παραγωγικό, να ασκεί πιέσεις στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της ροής των εμβολίων. Τα εμβόλια αποτελούν επίτευγμα της ανθρωπότητας. Ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Τα εμβόλια είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι κερδοσκοπικό παιχνίδι. Η Ευρώπη, μάλιστα, έχει επενδύσει στην επιστημονική έρευνα για το εμβόλιο. Όσοι υποτιμούν τη δύναμή της, νομίζω δεν υπολογίζουν σωστά».

Όσον αφορά στα μέτρα για την πανδημία τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση επιμένει στη στρατηγική της να κάνει προσεκτικά βήματα, ώστε το άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας να μην αποβαίνει εις βάρος της δημόσιας υγείας επισημαίνοντας ότι «η στρατηγική μας αυτή έχει αποδειχθεί, εδώ και 10 μήνες, ως η πλέον ενδεδειγμένη για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση».

Σχετικά με την αλλαγή του εκλογικού νόμου στην τοπική αυτοδιοίκηση που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο ανέφερε ότι «ο νέος εκλογικός νόμος, που θα ισχύσει από το 2023, προβλέπει ότι ένας δήμαρχος ή ένας περιφερειάρχης μπορεί να εκλεγεί από τον α’ γύρο με 43%, εκλέγοντας τα 3/5 των εδρών του συμβουλίου. Η θητεία γίνεται 5ετής, που είναι χρόνος ικανός για να μελετηθούν και να ωριμάσουν τα σχέδια κάθε αιρετού. Παράλληλα, τίθεται όριο 3% στην εκπροσώπηση στο συμβούλιο. Ποσοστό ευθυγραμμισμένο με εκείνο των βουλευτικών εκλογών. Αυτό τερματίζει την ομηρεία των εκλεγμένων».

Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση εξετάζει το σενάριο της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών εντός του 2021 τόνισε πως «είναι νωπή η δήλωση του πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας. Τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση δεν αφήνουν τα περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη σκέψη».