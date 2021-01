Παράξενα

Η αστυνομία διέκοψε όργιο λόγω... κορονοϊού

"Έπεσαν" και πρόστιμα για... συνωστισμό και μη χρήση μάσκας.

Ένα τεράστιο «σεξουαλικό πάρτι» που προσέλκυσε περίπου 100 συμμετέχοντες διακόπηκε απότομα από αστυνομικούς σε προάστιο του Παρισιού την Παρασκευή το βράδυ, εν μέσω της βραδινής απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί στη Γαλλία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε αποθήκη όπου λάμβανε χώρα το όργιο έπειτα από καταγγελίες για συγκέντρωση ανδρών και γυναικών.

«Το περιστατικό παραβίαζε την απαγόρευση της κυκλοφορίας και υπήρχαν επίσης θέματα όσον αφορά τη χρήση μάσκας και των κοινωνικών αποστάσεων» ανέφερε πηγή της Daily Mail τονίζοντας ότι οι παρευρισκόμενοι συνεργάστηκαν με την αστυνομία.

Τρεις από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι διοργανωτές της συγκέντρωσης, συνελήφθησαν ενώ στους υπόλοιπους επιβλήθηκε πρόστιμο για παραβίαση μέτρων περιορισμού διασποράς του ιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε επίσης κατάσχεση αλκοόλ, μαζί με εξοπλισμό ήχου και φωτισμού. Παράλληλα, εκδόθηκε σύσταση προς τους συμμετέχοντες που αφορά «βασική σεξουαλική εκπαίδευση».