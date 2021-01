Πολιτική

Η Τουρκία αποσύρει τα ερευνητικά πλοία από την ανατολική Μεσόγειο

Τι αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ και ποιοι είναι οι στόχοι της κίνησης της Άγκυρας.

Η Τουρκία απέσυρε όλα τα ερευνητικά της πλοία από την ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για τα ερευνητικά πλοία Μπαρμπαρός, Ορούτς Ρέις και Γιαβούζ.

Το Γιαβούζ βρίσκεται στον κόλπο της Αττάλειας, το Ορούτς Ρέις είχε αποσυρθεί για συντήρηση, όπως είχαν αναφέρει οι τουρκικές Αρχές, ενώ το Μπαρμπαρός αποσύρθηκε λίγες ημέρες πριν από τις διερευνητικές επαφές, σύμφωνα με την Χουριέτ, λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, εν αναμονή και του επόμενου γύρου των διερευνητικών επαφών στην Αθήνα, η Τουρκία επιδιώκει να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα, ότι τάχα δεν υπάρχει κάποια προκλητική κίνηση από την πλευρά της.