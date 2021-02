Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος στον ΑΝΤ1: λάθος που άνοιξαν τα σχολεία - θα το πληρώσουμε ακριβά (βίντεο)

Σπέρνουν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες, υποστηρίζει ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Παπανικολάου». Υποστηρίζει ότι οι επιστήμονες δέχθηκαν πιέσεις για τα σχολεία.