Κορονοϊός: πώς τα πολυανθεκτικά μικρόβια επηρέασαν τα κρούσματα

Τα νοσοκομεία που διαχειρίζονται κύματα ασθενών με COVID-19 ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε εμφάνιση λοιμώξεων από πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς.

Η αύξηση των ασθενών με COVID-19 συσχετίστηκε σε έξαρση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά μικροβίων σύμφωνα με πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελένη Κορομπόκη (Υπεύθυνη Μονάδας COVID, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ)( https://mdimop.gr/covid19/) συνοψίζουν τα κύρια ευρήματα της δημοσίευσης.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, οι παραλείψεις στα πρωτόκολλα ελέγχου των λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, την άνοιξη του 2020, οδήγησαν σε έξαρση λοιμώξεων από το ανθεκτικό στην καρβαπενέμη Acinetobacter baumannii (CRAB) σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ (34 ασθενείς).

Οι λοιμώξεις με το συγκεκριμένο μικρόβιο αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας καθώς το βακτήριο μπορεί να επιβιώσει σε επιφάνειες αντικειμένων ή να μεταδοθεί μέσω διασποράς από ασυμπτωματικούς ασθενείς και τα χέρια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Αν και πολλά νοσοκομεία έχουν αυστηρά πρωτόκολλα επιτήρησης και ελέγχου των ανωτέρω λοιμώξεων, το νοσοκομείο στο Νιου Τζέρσεϊ άλλαξε κάποιες τακτικές ελέγχου τον Μάρτιο του 2020, όταν η αναλογία των ασθενών με COVID-19 έφτασε το 60%.

Μετά την ανακοίνωση της έξαρσης κρουσμάτων τον Μάιο, οι αρχές δημόσιας υγείας του Νιου Τζέρσεϊ διαπίστωσαν ότι το μεγάλο κύμα ασθενών με COVID-19 οδήγησε σε έλλειψη προσωπικού, εξοπλισμού ατομικής προστασίας καθώς και ιατρικού εξοπλισμού. Στην προσπάθεια διαχείρισης των ελλείψεων καθώς και της ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, υπήρξε έκπτωση στην εφαρμογή των οδηγιών ελέγχου και πρόληψης λοιμώξεων. Για παράδειγμα, αντί να αντικαθίστανται τα κυκλώματα του αναπνευστήρα και οι καθετήρες αναρρόφησης τακτικά σε καθορισμένα διαστήματα, το προσωπικό του νοσοκομείου αντικαθιστούσε μόνο τις συσκευές που ήταν εμφανώς λερωμένες ή δυσλειτουργικές. Για να διαφυλάξει μέτρα ατομικής προστασίας, το νοσοκομείο περιόρισε τη χρήση τους για τη φροντίδα ασθενών με ορισμένες λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου αυτών με CRAB.

Επιπλέον παρατηρήθηκαν ακούσια σφάλματα και ελλείψεις. Ο έλεγχος για τις λοιμώξεις με το ανωτέρω ανθεκτικό μικρόβιο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας μειώθηκε κατά 43% και η υγιεινή των ασθενών με χλωρεξιδίνη ήταν λιγότερο συχνή. Σε απάντηση στην έξαρση του ανθεκτικού Acinetobacter baumannii, το νοσοκομείο ενίσχυσε την καθαριότητα του χώρου, την τήρηση των οδηγιών ελέγχου των λοιμώξεων και καθιέρωσε την επιθεώρηση της εφαρμογής των οδηγιών. Οι περιπτώσεις CRAB στη συνέχεια επέστρεψαν σε επίπεδα προ COVID-19.

