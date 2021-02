Κόσμος

Μωρό πέθανε μετά τη βάπτισή του (βίντεο)

Τραγωδία με θύμα ένα νεογέννητο μωράκι. Τραγικές φιγούρες οι γονείς.

Ένα μωρό πέθανε λίγο μετά τη βάπτισή του, μετατρέποντας σε θρήνο μία από τις πρώτες χαρές της ζωής του.

Το μωρό βαπτίστηκε σε εκκλησία της Ρουμανίας και όπως πάντα, βυθίστηκε στο νερό. Σύμφωνα με τον πατέρα του, οι γιατροί βρήκαν νερό στα πνευμόνια του.

Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και η εισαγγελέα άνοιξε υπόθεση για ανθρωποκτονία.

Ο ιερέας βύθισε στο νερό το μωρό οκτώ εβδομάδων και έπειτα ασθενοφόρο το πήρε και το μετέφερε στο νοσοκομείο. Όταν έφτασε στους γιατρούς, του είχε κοπεί η ανάσα και χρειάστηκε να μπει σε ΜΕΘ και με παροχή οξυγόνου.

Σύμφωνα με τον πατέρα, το μωράκι του, που είχε γεννηθεί πρόωρα, κατάπιε 110 ml νερό. Ο ιερέας του βύθισε κι αυτό έκλαιγε. Το βούτηξε μάλιστα στο νερό τρεις φορές. «Αν το βλέπεις να κλαίει με ανοιχτό το στόμα, δεν το βουτάς στο νερό», είπε ο πατέρας.