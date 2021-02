Αθλητικά

Το θρυλικό επίτευγμα του Μπουφόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ιταλός πρώην διεθνής τερματοφύλακας της Γιουβέντους έγραψε ιστορία...

Ο Τζίτζι Μπουφόν έγραψε το βράδυ της Τρίτης, όχι μόνο επειδή έπαιξε το πρώτο παιχνίδι του στην ηλικία των 43 ετών, αλλά κι επειδή μετρά πια 1.100 αγώνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Ο Ιταλός πρώην διεθνής τερματοφύλακας της Γιουβέντους ξεκίνησε βασικός κάτω από τα δοκάρια των «μπιανκονέρι», στον πρώτο ημιτελικό του ιταλικού Κυπέλλου με αντίπαλο την Ίντερ, στο «Τζουζέπε Μεάτσα».

Σύμφωνα με την εταιρεία στατιστικής Opta, αυτός είναι ο 1.100ός αγώνας στην επαγγελματική καριέρα του Μπουφόν, σε επίπεδο συλλόγου και Εθνικής ομάδας.

Με τη φανέλα της Γιουβέντους πραγματοποίησε χθες την 679η εμφάνισή του, ενώ μετρά άλλες 220 ως ποδοσφαιριστής της Πάρμα, 25 με την Παρί Σεν Ζερμέν και 176 με τη «σκουάντρα ατζούρα».

Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν έκλεισε τα 43 χρόνια ζωής στις 28 Ιανουαρίου.