“Άγιος Ανδρέας” – Κορονοϊός: ανήλικος στη ΜΕΘ και κόντρα για τους εμβολιασμούς

Ο πατέρας του παιδιού που νοσηλεύεται με κορονοϊό στη ΜΕΘ, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου και ο Διοικητής της ΥΠΕ στον ΑΝΤ1.

Ένα παιδί με κορονοϊό και χωρίς υποκείμενα νοσήματα νοσηλεύεται από χθες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», στην Πάτρα. Το γεγονός ότι η μητέρα του νόσησε πρώτη από κορονοϊό και μάλιστα το μεταλλαγμένο στέλεχος είναι που προκάλεσε αναστάτωση, καθώς η γυναίκα είναι νοσηλεύτρια.

Σε δήλωσή του στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του παιδιού επιβεβαίωσε ότι το αγόρι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, ενώ δήλωσε άγνοια όταν ρωτήθηκε γιατί δεν έχει εμβολιαστεί η σύζυγός του.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι από τους 1100 εργαζόμενους έχουν εμβολιαστεί οι 530, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται για αρνητές. Απέδωσε, ωστόσο, σε ελλιπή ενημέρωση του υγειονομικού και σε περιορισμένη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εμβολιασμό.

«Δεν είναι αρνητές, κανένας δεν έχει καταφερθεί κατά του εμβολιασμού, είναι θέμα διαδικασίας, είναι πολλοί που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν επιθυμία», είπε σχετικά ο κ.Σπυρόπουλος, συμπληρώνοντας πως «μία μέρα μας είπα να εμβολιαστούμε, μετά άνοιγαν οι αιτήσεις με τρόπους που δε γίνονταν σε όλους γνωστό».

Επεσήμανε επίσης πως, «δεν έχει γίνει επιστημονική ενημέρωση».

Για τη διασπορά του κορονοϊού στο νοσοκομείο, όπου έχουν διαπιστωθεί έντεκα κρούσματα μεταλλαγμένου ιού, είπε πως «η αιτία για τη διασπορά δεν είναι ο εμβολιασμός, αλλά το ότι δεν πάρθηκαν ποτέ τα μέτρα που έπρεπε» και εκτίμησε ότι, θα έπρεπε να είχαν κλείσει οι κλινικές όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα.

Στον αντίποδα, ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ, Γ.Καρβέλης, μιλώντας επίσης στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για «ανοιχτή λίστα», τονίζοντας πως «πλησιάσαμε όλο το υγειονομικό προσωπικό» και πως δόθηκε προτεραιότητα στο «να κλειστούν τα ραντεβού ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός», ενώ αναφορικά με την ενημέρωση του υγειονομικού προσωπικού, είπε πως «στάλθηκαν μέσω email πάρα πολλές ενημερώσεις».

Ο ίδιος, τέλος, είπε πως ο εμβολιασμός στον «Άγιο Ανδρέα» φτάνει στο 44% του προσωπικού.