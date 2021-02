Κοινωνία

Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: από την αρχή οι έρευνες για τον εντοπισμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποπροσανατολισμός των ερευνών από λανθασμένη πληροφορία που δόθηκε το πρωί της Τρίτης.

Αβάσιμες και λάθος αποδείχθηκαν οι πληροφορίες κυνηγού ότι, εντόπισε συντρίμμια του αγνοούμενου από την Κυριακή εκπαιδευτικού αεροσκάφους, στην περιοχή του Δικόρφου Ζαγορίου.

Ο άνθρωπος που αρχικά φέρεται να έδωσε λεπτομερή περιγραφή, στη συνέχεια ανέφερε πως «νόμισε» πως είδε τα συντρίμμια.

Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, που είναι εντελώς αντίθετα από εκεί που από την αρχή διενεργούνται οι έρευνες, χωρίς όμως να εντοπίσουν κάτι.

Η έρευνα ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν με σύμμαχο όμως αυτή την φορά τις άριστες καιρικές συνθήκες.

Οι δυνάμεις επίγειες και εναέριες έχουν ενισχυθεί, δύσβατα σημεία ελέγχονται με drones του στρατού και της Πυροσβεστικής ενώ πέρα από την περιοχή του Ζαγορίου έρευνες γίνονται και στο Μιτσικέλι.

Το εκπαιδευτικό αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί την Κυριακή και σε αυτό επέβαινε ένας 32χρονος άνδρας πιλότος, ο οποίος πραγματοποιούσε την τελευταία πτήση του πριν από το πτυχίο του.

Ο άνδρας, ιρακινής υπηκοότητας που τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στην Κοζάνη, έφυγε το πρωί της Κυριακής από την Κοζάνη με προορισμό τα Ιωάννινα, χωρίς πλάνο προσγείωσης, αλλά με σκοπό να επιστρέψει στην Κοζάνη.

Μετά τις 12 περίπου το μεσημέρι της Κυριακής, που έδωσε το τελευταίο του στίγμα, χάθηκε από τα ραντάρ και ξεκίνησαν οι έρευνες για την ανεύρεσή του.

Πηγή: epiruspost.gr