Φιλόλογος αποπλάνησε μαθητή της β΄ γυμνασίου: αποκαλύψεις που σοκάρουν

Οι φωτογραφίες που "καίνε" την φιλόλογο. Τι κατήγγειλαν οι γονείς του 13χρονου στους αστυνομικούς.

Προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή πήρε η 36χρονη καθηγήτρια που κατηγορείται πως αποπλάνησε 13χρονο μαθητή στον οποίο έκανε ιδιαίτερα μαθήματα.

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έκανε ιδιαίτερα μαθήματα στον 13χρονο από τις αρχές του 2020 και σύντομα άρχισε να τον προσεγγίζει ερωτικά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την μητέρα του 13χρονου μαθητή η οποία εντόπισε στον υπολογιστή του παιδιού της φωτογραφίες του μαζί με την φιλόλογο. Η μητέρα του μαθητή της β' γυμνασίου, προχώρησε σε καταγγελία, με την φιλόλογο ωστόσο να μην συλλαμβάνεται λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου και να παίρνει προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί.

Ακόμα πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι η φιλόλογος όπως αναφέρουν οι πληροφορίες είναι μητέρα ενός μικρού παιδιού.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, η φιλόλογος αφού κατάφερε να αποπλανήσει τον 13χρονο μαθητή, άρχισε να του υπόσχεται πράγματα, όπως ότι θα ταξίδευαν μαζί στο εξωτερικό, κάτι που φέρεται να είπε ο νεαρός σε αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Οι αστυνομικοί που συγκέντρωσαν τα στοιχεία δεν μπορούσαν ούτε και οι ίδιοι να πιστέψουν τις εικόνες που κατατέθηκαν από τους γονείς του ανήλικου. Μάλιστα ειδικός ψυχολόγος πήρε κατάθεση από τον 13χρονο μαθητή.