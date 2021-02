Πολιτισμός

Ο 'Ελτον Τζον αποθεώνει την σειρά “It’s A Sin”

Τι έγραψε στο instagram ο διάσημος τραγουδοποιός για τη δραματική σειρά του Ράσελ Τ. Ντέιβις.

Η δραματική σειρά, στην οποία πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής των Years & Years, Όλι Αλεξάντερ ακολουθεί τη ζωή τεσσάρων φίλων που ζουν μαζί, καθώς η κρίση του HIV / AIDS αρχίζει να εμφανίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Όταν την παρακολούθησα τόσες πολλές θλιβερές και ολέθριες αναμνήσεις επέστρεψαν. Πολλοί άνθρωποι ήταν ανάλγητοι, αδαείς και σκληροί. Δόξα τω Θεώ! έχουμε προχωρήσει τόσο μακριά από τότε ».

Σε ανάρτησή του στο Instagram o Άγγλος τραγουδιστής, τραγουδοποιός έγραψε: «Βγάζω το καπέλο στον @russelltdavies63 για τη δημιουργία μίας συγκινητικής μαρτυρίας για μία καθοριστική και σημαντική στιγμή στην ιστορία της LGBTQ κοινότητας. Το καστ είναι έξοχο. Συγχαρητήρια απ ‘όλες τις απόψεις. Ένας θρίαμβος δημιουργικότητας και ανθρωπιάς».

Ο Έλτον Τζον είναι γνωστός για το ανθρωπιστικό του έργο και ίδρυσε το Ίδρυμα Elton John AIDS το 1992 για να ενισχύσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της επιδημίας. Το Ίδρυμά του από τότε έχει συγκεντρώσει πάνω από 125 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη προγραμμάτων σε 55 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η σειρά που προβάλλεται από το Channel 4 στη Βρετανία υπενθυμίζει πόσο λίγοι, ακόμα και ιατροί, κατάλαβαν τον ιό HIV και το AIDS κατά τις πρώτες μέρες εμφάνισής του, οδηγώντας μερικές οικογένειες να καταστρέψουν όλα τα υπάρχοντα των παιδιών τους που χάθηκαν από την ασθένεια, ή τον παράνομο αποκλεισμό ορισμένων ασθενών, με το φαγητό να αφήνεται έξω από τα δωμάτιά τους έως ότου ένα μέλος της οικογένειας ή ένας φίλος βρεθεί να το μεταφέρει, κρύο και συμπαγές πέρα από το κατώφλι. Εκτός από τη θανατηφόρα ασθένεια περιγράφει, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, πόσο εύκολο ήταν να εξαπλωθεί η πυρκαγιά της παραπληροφόρησης χωρίς το οξυγόνο του διαδικτύου.