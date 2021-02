Οικονομία

Εφοπλιστής δώρισε την περιουσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το «ευχαριστώ» της Βουλής στον 97χρονο Ιάκωβο Τσούνη.

Διακομματικό «ευχαριστώ» της Βουλής για την δωρεά του 97χρονου βετεράνου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και επιτυχημένου εφοπλιστή Ιάκωβου Τσούνη, που εν ζωή άφησε όλη την περιουσία του -23 εκατομμύρια ευρώ και 60 αποβατικά πλοία- στις Ένοπλες Δυνάμεις.

O αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ανέφερε χαρακτηριστικά πως ο Ιάκωβος Τσούνης είναι ένας αφοσιωμένος πατριώτης και συνεπής αρωγός των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι μόνο τώρα που στα 93 του αποφάσισε να δωρίσει όλη την περιουσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Και οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να του αποδώσουν τις μέγιστες τιμές για αυτή την διαχρονική του προσφορά»

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος είπε πως «αισθάνομαι την ανάγκη και εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να αναφερθώ σε ένα γεγονός που προκάλεσε, έχω την αίσθηση, βαθύτατη εντύπωση στον ελληνικό λαό. Χθες, ο νεότερος εθελοντής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ένας 97χρονος συμπατριώτης μας, ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε και στα μέτωπα του πολέμου και στην αντίσταση κατά των κατακτητών στη συνέχεια, αλλά αγωνίστηκε και στον στίβο της ζωής με ιδιαίτερη επιτυχία και δημιουργήθηκε, χθες προέβη σε μια κίνηση η οποία πραγματικά μας δίνει αισιοδοξία. Αναφέρομαι, στο παράδειγμα του Ιάκωβου Τσούνη, του γνωστού εφοπλιστή, ο οποίος χθες δώρισε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας το σύνολο της περιουσίας του, δηλαδή 23 εκατομμύρια ευρώ και εξήντα αποβατικά σκάφη. Τιμήθηκε βεβαίως και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Τόσο η δωρεά του όσο και τα λόγια με τα οποία συνόδευσε ο κ. Ιάκωβος Τσούνης αυτή του την πράξη πραγματικά μας συγκλόνισαν. Αισθάνομαι την ανάγκη σήμερα -πιστεύω ότι ερμηνεύω και τα αισθήματα όλων των συναδέλφων- κυρίως από την πλευρά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να απευθύνω εγκάρδιες, θερμότατες, ειλικρινέστατες ευχές σε αυτόν τον άνθρωπο που δωρίζει όλη την περιουσία του στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, σε μία εποχή που ο ευρύτερος γεωπολιτικός μας χώρος καταγράφει συνεχόμενες αναταράξεις και απειλές. Ευχόμαστε σήμερα, από το ναό της Δημοκρατίας, να βρει και άλλους άξιους μιμητές»

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25 Φωτεινή Μπακαδήμα, από την δική της πλευρά είπε ότι είναι «πράγματι είναι μία ιδιαίτερα συγκινητική δωρεά, μία συγκινητική κίνηση. Οφείλουμε όλοι να ευχαριστήσουμε αυτόν τον άνθρωπο γιατί άφησε όλη του την περιουσία, και μάλιστα ενώ είναι εν ζωή, στο ελληνικό δημόσιο. Ελπίζουμε κι εμείς να γίνει παράδειγμα και για άλλους εφοπλιστές, επιχειρηματίες και μέλη της ελληνικής ολιγαρχίας, γιατί ειλικρινά, εάν όλοι εκείνοι που έχουν επωφεληθεί από την κρίση και έχουν κάνει την κρίση ευκαιρία όλα αυτά τα χρόνια, εάν έβαζαν το χέρι στην τσέπη, ίσως να ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση σήμερα. Γι’ αυτό, λοιπόν, οφείλουμε ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο που έβαλε το κοινό συμφέρον πάνω από το δικό του, κάτι που δεν κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που ανήκουν στο κοινό, αν θέλετε, επιχειρηματικό λόμπι της χώρας».