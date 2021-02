Αθλητικά

Νίκη των Μπακς με triple double του Αντετοκούνμπο

Το 21ο triple double της καριέρας του πέτυχε ο “Greek Freak” και η ομάδα του επικράτησε της Ιντιάνα.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί πολύ καλή εμφάνιση και να πετυχαίνει το 21ο triple double της καριέρας του, οι Μπακς επικράτησαν εύκολα της Ιντιάνα με 130-110 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 13-8, που τους φέρνει στη δεύτερη θέση της Ανατολικής περιφέρειας.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους (7/8 δίποντα, 7/8 βολές), 14 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ καλοί ήταν ερχόμενοι από τον πάγκο οι Μπριν Φόρμπς με 20 πόντους (4/7 τρίποντα) και Μπόμπι Πόρτις με 18 πόντους (4/5 τρίποντα).

Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, σημείωσε 2 πόντους (1/2 δίποντα) ενώ είχε 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 8 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Πέισερς, ο Ντομάντας Σαμπόνις πάλευε μόνος και είχε 33 πόντους (11/20 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Στη συνέχεια οι Μπακς έχουν δύο εκτός έδρας παιχνίδια με τους Καβαλίερς και μάλιστα back-to-back (6/2 στις 02:30 και 7/2 στις 03:00) πριν από το road trip των τεσσάρων αναμετρήσεων στη Δυτική Περιφέρεια (Νάγκετς στις 9/2 στις 04:30, Σανς στις 11/2 στις 05:00, Τζαζ στις 13/2 στις 04:00 και Θάντερ στις 15/2 στις 02:00).