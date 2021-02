Πολιτική

Χρυσοχοΐδης – Χαρδαλιάς: Έκκληση για τήρηση των μέτρων στην Θεσσαλονίκη

Σύσκεψη στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας μετά την αύξηση των κρουσμάτων.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Έκκληση για τήρηση των μέτρων που ήδη ισχύουν απηύθυναν από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοιδης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.

"Είμαστε εδώ για λόγους ανάγκης και για να προλάβουμε νέους κίνδυνους" τόνισε μετα την σύσκεψη στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, ο Μιχάλης Χρυσοχοιδης, απευθύνοντας έκκληση για τήρηση των μέτρων.

"Η Θεσσαλονίκη με κόπο κατάφερε εκείνο τον φοβερό Νοέμβριο του 2020 να ξεπεράσει το πρόβλημα και είμαστε εδώ σήμερα για να μην ξαναέχουμε τα ίδια. Ο ιός έχει έναν σύμμαχο, που είναι ο συνωστισμός. Σας παρακαλούμε τηρείστε τους κανόνες. Ξέρουμε ότι έχετε κουραστεί, ξέρουμε ότι υπάρχει κόπωση, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολλοί από εσάς θέλετε να εργαστείτε σε επαγγέλματα που σήμερα είναι σε αναστολή. Ωστόσο είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας με τις πολιτικές που ασκεί η κυβέρνηση, τη στήριξη των επιχειρήσεων, την ενίσχυση των ανέργων, τη στήριξη όλων αυτών που υφίστανται ζημιά λόγω του κορονοϊού", είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε:

"Σήμερα εδώ έγινε μια σύσκεψη με τη συμμετοχή σχεδόν όλων των εκπροσώπων της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι η σύσκεψη κατέληξε σε ένα συμπέρασμα. Ότι θα τηρήσουμε τα μέτρα με προσήλωση, σεβασμό και αυστηρότητα. Ότι δεν θα αποκλίνουμε από τους κανόνες για να μην υπάρξει διασπορά του ιού. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων δεν έχουμε έκρηξη αυτή τη στιγμή. Ωστόσο είμαστε εδώ για να προλάβουμε πιθανή νέα διασπορά και πιθανούς νέους κινδύνους. Το φως στο τούνελ σιγά σιγά το βλέπουμε".

"Σε λίγο ο Νίκος Χαρδαλιάς θα επισκεφθεί τον χώρο στη ΔΕΘ, όπου θα γίνει το μεγάλο κέντρο εμβολιασμού στη Θεσσαλονίκη. Εγώ, ταυτόχρονα, θα μεταβώ στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου θα πραγματοποιήσουμε σύσκεψη για το πώς οι έλεγχοι των αρχών μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερο αποτελεσματικοί.

Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές. Θα εμποδίσουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται από διάφορους ασυνείδητους και αμελείς να ενισχύσουν αυτό που προσπαθεί να αποφύγει η πόλη, δηλαδή τη διασπορά του ιού", είπε τέλος ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Αντίστοιχη έκκληση απηύθυνε και ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνοντας πως είμαστε σε απόλυτη επιφυλακή.

Ο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης σημείωσαν πως αποφασίστηκε κλιμάκωση των ελέγχων για να μη ζήσει η πόλη όσα βίωσε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο από την πλευρά του ο πρόεδρος του επαγγελματικου επιμελητηριου ζήτησε να κλείσουν τα μαγαλα μαγαζιά και όχι τα μικρομάγαζα και να μην κλείσει τελείως η αγορά.