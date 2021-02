Αθλητικά

Euroleague: ντέρμπι “αιωνίων” στο άδειο ΣΕΦ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ένα άδειο από φιλάθλους, ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός δεν έχει το πλεονέκτημα των φιλάθλων και ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοπό να αφήσει να πάει χαμένη μια τέτοια ευκαιρία.

Το δεύτερο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της κανονικής περιόδου στη Euroleague διεξάγεται σήμερα (21:00), με γηπεδούχο στο ΣΕΦ τον Ολυμπιακό, για την 24η αγωνιστική.

Η ομάδα του Πειραιά έχει την ευκαιρία να κάνει το δύο στα δύο φέτος απέναντι στον Παναθηναϊκό, επιστρέφοντας στις νίκες -μετά από τρία σερί αρνητικά αποτελέσματα- αφού στο ΟΑΚΑ είχε επικρατήσει με 71-78, με 17 πόντους του Γιώργου Πρίντεζη, για την 2η αγωνιστική στις 9 Οκτωβρίου. Έχοντας δείξει σημάδια βελτίωσης στη νίκη του επί της Βαλένθια (23η αγωνιστική) στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός θα τα δώσει όλα για μια δεύτερη διαδοχική, αλλά κυρίως για μια γλυκιά «εκδίκηση» στην έδρα των «ερυθρόλευκων».

Διαιτητές της «μητέρας των μαχών» ορίστηκαν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Κάρλος Κορτές (Ισπανία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία). Ο αγώνας θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το συνδρομητικό κανάλι της NOVA και συγκεκριμένα από το NOVASPORTS 2HD.

Ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη βαθμολογική θέση, με 11 νίκες - 12 ήττες και βρίσκεται δύο νίκες μακριά από την οκτάδα που οδηγεί στα πλέι οφ. Η ομάδα του Πειραιά θα ήταν ακόμη υψηλότερα, αν δεν είχε υποστεί τρεις διαδοχικές ήττες, με την τελευταία να είναι ιδιαίτερη επώδυνη, με τον τρόπο που ήρθε (74-76) μέσα στο ΣΕΦ από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Δηλαδή μετά από τεχνική ποινή και αποβολή (ήταν η 2η) στον Γιώργο Μπαρτζώκα στα 6΄΄ πριν τη λήξη, τον Σπανούλη να αστοχεί σε τρίποντο, άστοχος να είναι ο Μάρτιν σε φόλοου, άστοχος και ο Σλούκας σε νέο φόλοου και το τρίτο φόλοου του Πρίντεζη να είναι εκπρόθεσμο οριακά, αν και η μπάλα αυτή τη φορά είχε μπει στο διχτάκι.

Ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα λιγότερο και ρεκόρ 8 νίκες - 14 ήττες. Απομένουν 10 ακόμη αγωνιστικές συν την 24η και μόνο με σερί νικών θα μπορούσε να ελπίζει σε παρουσία στην οκτάδα.

Με τον Κώστα Παπανικολάου εκτός, στον Ολυμπιακό έχουν αγωνία αναφορικά με τη συμμετοχή του Σάσα Βεζένκοφ. Ο τραυματισμός του στο γόνατο είχε ως αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» συνεχίζει θεραπευτική αγωγή και ατομικό πρόγραμμα και την Πέμπτη (4/2) θα δοκιμάσει να μπει για πρώτη φορά στο ομαδικό πρόγραμμα. Πέρα από την ανάγκη να πιέσει στην άμυνα, όπως έκανε μόνο στο β΄ μέρος κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί πολυφωνία στην επίθεση, κάτι που λείπει ειδικά στα τελευταία ματς. Στη ρακέτα, ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει τη δεύτερη καλύτερη ομάδα της σεζόν στα επιθετικά ριμπάουντ, αφού οι «πράσινοι» μαζεύουν 11,7 επιθετικά ριμπάουντ. Ειδικά με τον Γιώργο Παπαγιάννη να διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, ο Γιώργος Μπαρτζώκας «πονοκεφαλιάζει» για να σταματήσει τον διεθνή σέντερ.

Κι αν αναλογιστεί κανείς πως ο Παναθηναϊκός έχει το χειρότερο ποσοστό ευστοχίας στα σουτ τριών πόντων από όλες τις ομάδες της Euroleague, τότε μάλλον το πιο πιθανό είναι ο Μπαρτζώκας να συμβουλέψει τους παίκτες του να προτιμούν να αφήνουν τον αντίπαλο να σουτάρει από την περιφέρεια, παρά να μπαίνει στη ρακέτα. Εξάλλου, η απουσία του πρώτου σκόρερ του Παναθηναϊκού, Νεμάνια Νέντοβιτς, δίνει αυτόματα πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό. Ο γκαρντ των «πρασίνων» τραυματίστηκε στην προπόνηση της Τετάρτης (3/2), υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο και δεν προλαβαίνει το ντέρμπι «αιωνίων».

Οι Χασάν Μάρτιν, Οκτάβιους Έλις, Γιώργος Πρίντεζης και Ζαν-Σαρλ Λιβιό θα είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη να βάλουν «τείχος» στην «πράσινη» φροντ λάιν, όπου και ο Κώστας Μήτογλου «καραδοκεί». Ο Κώστας Σλούκας και ο ΣακίλΜακΚίσικ συγκεντρώνουν τις προσδοκίες των γηπεδούχων για το σκοράρισμα από την περιφέρεια, όταν όμως απέναντί τους θα έχουν έναν ορεξάτο, μετά την πρόσφατη επιστροφή του, Ιωάννη Παπαπέτρου. Ο Σέλβιν Μακ που μπορεί να ξεκίνησε εξαιρετικά, αλλά παρουσιάζει κατακόρυφη πτώση στο σκοράρισμα, θα μπορούσε να αποδειχτεί ο... άσος στο μανίκι του Κάτας. Γιατί το σίγουρο είναι ότι ο Μακ μπορεί... !

Η εμπειρία... λέει πως τα ντέρμπι «αιωνίων» δεν κρίνονται στα συστήματα και την τακτική, αλλά στην καρδιά. Συνήθως, το παιχνίδι το παίρνει αυτός που το θέλει πιο πολύ! Σε ένα άδειο από φιλάθλους, ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός δεν έχει το πλεονέκτημα των φιλάθλων και ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοπό να αφήσει να πάει χαμένη μια τέτοια ευκαιρία.