Κοινωνία

Χαρδαλιάς: Νέα έκτακτα μέτρα και απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 το Σαββατοκύριακο

Αναλυτικά τι ισχύει για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τις υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται στο “κόκκινο”. Μόνο με click away το λιανεμπόριο. Τι θα γίνει με τα σχολεία.

Νέα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση της επέλασης του κορονοϊού στη χώρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, ακολουθώντας την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, η οποία ελήφθη έπειτα από μία συνεδρίαση-“θρίλερ” με πολλές διαφωνίες.

Ειδικότερα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε περαιτέρω περιοριστικά μέτρα στους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Συγκεκριμένα στις παραπάνω περιοχές από τις 6 το πρωί του Σαββάτου:

Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους δήμους - η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Στις κόκκινες περιοχές, υπενθυμίζεται ότι από αύριο και για επτά ημέρες είναι και οι παρακάτω:

ο δήμος Εορδαίας,

ο δήμος Θηβαίων,

ο δήμος Τανάγρας,

ο δήμος Σπάρτης,

ο δήμος Ζακύνθου,

η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου,

ο δήμος Ρεθύμνης

ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού

ο δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

ο δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και

ο δήμος Τεμπών

Στις “κόκκινες” περιοχές εντάσσεται από αύριο η περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Παράλληλα για τις περιφερειακές ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής λαμβάνονται από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου στις 6 το πρωί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου τα παρακάτω μέτρα: Κάθε Σάββατο και Κυριακή η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.

Αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των Λυκείων και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία.

Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει μόνο με τη μέθοδο του click away. Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, διευκρινίζεται ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο παραμένουν κλειστά.

Αναστέλλεται η λειτουργία των πρακτορείων ΟΠΑΠ. Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου).

Οι χώροι λατρείας λειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα. Οι τρεις αυτές περιοχές, Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, καθώς και οι πέντε περιοχές μεγάλου αυξημένου επιδημιολογικού κινδύνου, Πάτρα, Χαλκίδα, Μύκονος, Σαντορίνη και Άγιος Νικόλαος παραμένουν σε καθεστώς καθημερινής επιδημιολογικής παρατήρησης και η εξέλιξη της πανδημίας θα αξιολογείται καθημερινά, σε τακτικές τεχνικές συσκέψεις και σε συνάρτηση τόσο των καθημερινών επιδημιολογικών δεδομένων όσο και των αποτελεσμάτων των ιχνηλατήσεων των κρουσμάτων και των στενών τους επαφών. Όπως τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς τα νέα έκτακτα μέτρα δεν στηρίζονται σε εμμονικά σύνδρομα ούτε στελεχών της Κυβέρνησης ούτε των επιστημόνων. Επεσήμανε πως «τα επιδημιολογικά δεδομένα υπαγορεύουν κάθε φορά προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε» και η Κυβέρνηση ακολουθεί τις εισηγήσεις των ειδικών.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Μητσοτάκης εξελίσσεται σε αμήχανο παρατηρητή μιας κοινωνίας σε απόγνωση

«Η κυβέρνηση συνεχίζει στο δρόμο της αποτυχίας και πια έχει χάσει κάθε έλεγχο. Μήνες τώρα ζητάμε να λάβουν ουσιαστικά μέτρα περιορισμού της πανδημίας», σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Ζητήσαμε και ζητάμε μαζικά δωρεάν τεστ, μέτρα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Μέσα Μεταφοράς, εκτεταμένους ελέγχους στους εργασιακούς χώρους όπου συγκεντρώνονται μεγάλος αριθμός πολιτών. Δεν το έκαναν. Ζητήσαμε και ζητάμε το απαραίτητο άνοιγμα των σχολείων να γίνει αυτή τη φορά με λιγότερα παιδιά στις τάξεις και συνεχείς ελέγχους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για να μην γίνουν οι σχολικές μονάδες εστίες μετάδοσης. Δεν το έκαναν», επισημαίνει.

«Το τρίτο κύμα είναι προ των πυλών και ο κ. Μητσοτάκης μετά το αποτυχημένο “άνοιξε-κλείσε” της αγοράς εξελίσσεται σε αμήχανο παρατηρητή μιας κοινωνίας σε απόγνωση. Πληρώσαμε τις αντιφάσεις τους. Να μην πληρώσουμε άλλο την ανικανότητα τους», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.