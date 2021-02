Πολιτική

Μητσοτάκης: είμαστε αποτελεσματική Κυβέρνηση

O Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τους Φούρνους και επέβλεψε τη διαδικασία του εμβολιασμού.

Στους Φούρνους, όπου λειτουργεί εμβολιαστικό κέντρο για όλους τους κατοίκους, έφτασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παρακολουθήσει ο ίδιος τη διαδικασία του εμβολιασμού στις ακριτικές περιοχές, η οποία θα είναι οριζόντια για όλους όσοι το επιθυμούν.

«Είμαστε εδώ για να επιβλέψουμε τη διαδικασία του εμβολιασμού η οποία ξεκίνησε χθες στους Φούρνους και θα ολοκληρωθεί σήμερα. Όπως ξέρετε για τα μικρά νησιά μας, για τα ακριτικά νησιά μας, έχουμε μια πολιτική να εμβολιάζουμε οριζόντια όλους όσοι θέλουν να εμβολιαστούν. Χαίρομαι που και εδώ και στη Θύμαινα υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο, όταν και οι συμπολίτες σας οι οποίοι είχαν ενδεχομένως κάποιες μικρές επιφυλάξεις διαπιστώσουν ότι τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά, θα σπεύσουν και αυτοί να εμβολιαστούν. Δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο, έμπρακτα, το ενδιαφέρον μας για τα μικρά νησιά, ειδικά τα ακριτικά νησιά, τις κοινότητές τους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποδοχή του από τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες του ακριτικού νησιού.

Σε συνομιλία του με τον Δήμαρχο, Δημήτρη Καρύδη, ο Πρωθυπουργός ανέφερε, «Θέλουμε να είστε ασφαλείς, θέλουμε να είστε υγιείς και βέβαια, με την ευκαιρία, σε κάθε επίσκεψή μας είναι εδώ και οι αρμόδιοι Υπουργοί, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, για να κάνουμε και μια επισκόπηση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν, των θεμάτων που μπορούμε να λύσουμε. Και -όπως ξέρεις- είμαστε αποτελεσματική κυβέρνηση, μας αρέσει να λύνουμε προβλήματα και να ερχόμαστε στη συνέχεια να βλέπουμε αυτά που έχουμε κάνει, να μιλάμε λιγότερο και να πράττουμε περισσότερο. Οπότε είναι και μια ευκαιρία να μας μιλήσετε για τα προβλήματα του νησιού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τους κατοίκους και στη συνέχεια μετέβη στο Διοικητήριο Φούρνων Κορσεών, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Καρύδη, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών Δημήτρη Αμοργιανό, τον Αντιδήμαρχο Εποπτείας και ευθύνης όλων των υπηρεσιών Νίκο Μελά και τον Αντιδήμαρχο Αλιείας και διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Παναγιώτη Μύτικα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε η στελέχωση του τοπικού Ιατρείου και η δυνατότητα να αναπτυχθεί αιματολογικό εργαστήριο, με τον Πρωθυπουργό να σημειώνει ότι εξετάζεται συνολικά το πλαίσιο των κινήτρων που παρέχονται για την προσέλκυση ιατρών σε ακριτικές περιοχές.

Το νησί διαθέτει Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο το οποίο, όπως όλες οι αντίστοιχες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, έχει εξοπλιστεί με ψυγείο συντήρησης εμβολίων και καταγραφικά θερμοκρασίας, ενώ διαθέτουν tablet όπου καταχωρούνται τα στοιχεία για την παράδοση εμβολίων στα νησιά.

Μελετήθηκαν παράλληλα έργα υποδομών στο νησί. «Θα μειώσουμε το κόστος ζωής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στα μικρά νησιά.

Εξετάστηκε επίσης η προοπτική κατασκευής μουσείου ενάλιων αρχαιοτήτων, δεδομένου ότι την τελευταία πενταετία έχουν ανακαλυφθεί ανοιχτά του νησιού 58 αρχαία ναυάγια.

Όσον αφορά την ακτοπλοϊκή σύνδεση των Φούρνων με τον Πειραιά, τονίστηκε η βελτίωσή της, καθώς πλέον εκτελούνται δύο δρομολόγια ανά εβδομάδα τον χειμώνα και τρία το καλοκαίρι, έναντι ενός και δύο δρομολογίων αντίστοιχα που γίνονταν στο παρελθόν.

Ο Πρωθυπουργός βάδισε έως το λιμάνι των Φούρνων, όπου ενημερώθηκε για τα έργα επέκτασης της βόρειας προβλήτας -όπου θα δένουν τα μεγαλύτερα πλοία- και για την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός και ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστόδουλος Στεφανάδης. Παρών στη συνάντηση και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης.

Στη Θύμαινα ο Πρωθυπουργός

Την ακριτική Θύμαινα, όπου έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο άμεσου εμβολιασμού όλων των κατοίκων που το επιθυμούν, επισκέφθηκε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ήταν παρών κατά τον πρώτο εμβολιασμό στο μικρό νησί, ενός 26χρονου, ενώ αμέσως μετά εμβολιάστηκε ο 86χρονος παππούς του.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των κατοίκων έχει σταλεί προσωπικό από τη Σάμο ώστε να υποστηρίξει τον γιατρό του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το δημοτικό σχολείο, όπου συνομίλησε με τη δασκάλα και τους μαθητές, ρωτώντας για τις ανάγκες τους. Τα παιδιά ζήτησαν να επισκευαστεί το γήπεδο 5?5 και να δημιουργηθεί παιδική χαρά.

Επίσης στο λιμάνι της Θύμαινας, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, οι κάτοικοι του είπαν ότι πρώτη φορά βλέπουν στο νησί τους εν ενεργεία πρωθυπουργό και του αφιέρωσαν μία μαντινάδα κατά την υποδοχή.

«Η καρδιά μας είναι πάνω από όλα στα μικρά νησιά και θα είμαστε κοντά σας», απάντησε στους ακρίτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Να ξέρετε είμαστε φύλακες εδώ πέρα» του είπαν από την πλευρά τους οι κάτοικοι.

