Πέθανε ο Λέον Σπινκς

"Έφυγε" ο θρύλος των ρινγκ, ο οποίος το 1978 πήρε το «στέμμα» από τον Μοχάμεντ Άλι.

Ο κόσμος της πυγμαχίας και όχι μόνο θρηνεί για τον θάνατο του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή βαρέων βαρών, Λέον Σπινκς, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετπών, όπως ανακοινώθηκε από το περιβάλλον του.

Ο εκλιπών, υπήρξε ένας από τους θρύλους των ρινγκ, καθώς το 1978 πήρε το «στέμμα» από τον Μοχάμεντ Αλι. Ο Σπινκς έπασχε από καρκίνο και νοσηλευόταν από τον περασμένο Δεκέμβριο στο Λας Βέγκας.

«Εδωσε την τελευταία μάχη με τις ίδιες ιδιότητες, που τον συνόδευαν σε πολλές προκλήσεις στην ζωή του. Ο Λέον πολέμησε ενάντια σε πολλές ασθένειες, χωρίς να χάσει ποτέ το θρυλικό του χαμόγελο», αναφέρεται στην ανακοίνωση για τον θάνατο του.

Κατά την διάρκεια της καριέρας του, ο διάσημος Αμερικανός, σημείωσε 27 νίκες, ηττήθηκε 17 φορές, ενώ αναδείχθηκε τρεις φορές ισόπαλος με τους αντιπάλους του. Ως ερασιτέχνης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μόντρεαλ (1976), ενώ έξι μήνες αργότερα έγινε επαγγελματίας σε ηλικία 23 ετών.

Μετά από οκτώ αγώνες (7 νίκες και 1 ισοπαλία), ο Σπινκς αναμετρήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1978 στο Λας Βέγκας, με τον ήδη διάσημο Μοχάμεντ Αλι, ο οποίος ήταν τότε 36 ετών. Μετά από 15 γύρους, ο Σπινκς ανακηρύχθηκε νικητής με απόφαση split, στην πιο λαμπρή στιγμή της καριέρας του. Επτά μήνες αργότερα, ο Αλι πήρε την... εκδίκησή του, μπροστά σε 70.000 θεατές στο Superdome της Νέας Ορλεάνης.





