Κόσμος

Μιανμάρ: δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατά του πραξικοπήματος

Η στρατιωτική χούντα που ανέλαβε την εξουσία προσπάθησε να εμποδίσει τις διαδηλώσεις κόβοντας το ίντερνετ σε όλη τη χώρα και επιβάλλοντας περιορισμούς στις τηλεφωνικές συνομιλίες.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έκαναν για δεύτερη ημέρα σήμερα πορεία στη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ και χιλιάδες άλλοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν κατά του πραξικοπήματος της στρατιωτικής χούντας και για την κράτηση της εκλεγμένης ηγέτιδας Αούνγκ Σαν Σου Κι.

Οι διαμαρτυρίες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρά τη διακοπή της λειτουργίας του Ίντερνετ και τους περιορισμούς στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, ήταν οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν σημειωθεί στη χώρα από το 2007 και την Επανάσταση του Σαφράν, όπως είχαν αποκληθεί τότε οι μαζικές διαδηλώσεις με επικεφαλής βουδιστές μοναχούς.

Πλήθη στη Γιανγκόν, την εμπορική πρωτεύουσα της χώρας, κρατούσαν κόκκινα μπαλόνια, το χρώμα του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία της Σου Κι, και φώναζαν «Δεν θέλουμε στρατιωτική δικτατορία! Θέλουμε δημοκρατία!».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ κατέλαβαν την εξουσία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, σταματώντας βάναυσα τη δημοκρατική μετάβαση στη χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας και προκαλώντας διεθνώς οργή.

Χθες, Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, στις πρώτες μαζικές διαδηλώσεις μετά το πραξικόπημα.

Σήμερα το πρωί, μεγάλα πλήθη απ' όλες τις γωνιές της Γιανγκόν συνέκλιναν προς την περιοχή Χλεντάν, μερικοί κάνοντας πορεία στη μέση του δρόμου και περνώντας ανάμεσα από τα αυτοκίνητα που είχαν ακινητοποιηθεί.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία και έκαναν τον χαιρετισμό με τα τρία δάχτυλα που έχει γίνει σύμβολο διαμαρτυρίας κατά του πραξικοπήματος. Οδηγοί κόρναραν από τα αυτοκίνητά τους και επιβάτες κρατούσαν φωτογραφίες της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Σου Κι.

Οι εικόνες αυτές, που αναμεταδόθηκαν μέσω του Facebook, ήταν ανάμεσα στις λίγες που έχουν βγει από τη χώρα, καθώς η χούντα σταμάτησε χθες, Σάββατο, τη λειτουργία του Ίντερνετ και επέβαλε περιορισμούς στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μιλώντας καθώς κινηματογραφούσε τους δρόμους, ο άνθρωπος που έκανε την ανάρτηση στο Facebook είπε πως, αν διοχετευθούν οι πληροφορίες έξω από τη χώρα, αυτό μπορεί να βοηθήσει να μείνουν ασφαλείς οι διαδηλωτές.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από τη χούντα στην πρωτεύουσα Ναϊπιτάου, σε απόσταση άνω των 350 χλμ. βόρεια της Γιανγκόν.