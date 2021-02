Life

Ελιά 300 ετών μεταφυτεύτηκε στον Δήμο Αχαρνών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοινή πεποίθηση όλων είναι πως τέτοιες ενέργειες ενεργοποιούν την ευαισθησία όλων για το περιβάλλον με την ανάδειξη φυσικών μνημείων.

Μια υπεραιωνόβια ελιά, ηλικίας περίπου 300 ετών, μεταφυτεύτηκε στον Δήμο Αχαρνών. Το ελαιόδεντρο είναι το πρώτο από όσα πρόκειται να μεταφυτευτούν σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης και αποτελούν μια ευγενική προσφορά της ΕΡΓΟΣΕ και του Πράσινου Ταμείου.

Πρόκειται για μια συνεργασία με σκοπό τη διάσωση υπεραιωνόβιων δέντρων, τα οποία εντοπίζονται κατά τη διάρκεια απαλλοτριώσεων εκτάσεων και την κατασκευή έργων της εταιρείας.

«Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΡΓΟΣΕ για τη συνεργασία μας, επισφράγισμα της οποίας είναι η συγκεκριμένη δράση. Μια δράση υψηλής περιβαλλοντικής αξίας, αλλά και μεγάλου συμβολισμού. Η διάσωση και η μεταφύτευση μιας υπεραιωνόβιας ελιάς δείχνει το δρόμο του μέλλοντος, το δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης σε συνδυασμό πάντα με τον σεβασμό στο παρελθόν», δήλωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Η μεταφύτευση απαιτούσε προσεκτικούς χειρισμούς και τη διαδικασία συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Νίκος Ξαγοράρης. Κοινή πεποίθηση όλων είναι πως τέτοιες ενέργειες ενεργοποιούν την ευαισθησία όλων για το περιβάλλον με την ανάδειξη φυσικών μνημείων.