Επίθεση με μολότοφ σε γραφεία της ΝΔ (εικόνες)

Εκτεταμένες υλικές ζημιές από την εμπρηστική επίθεση. Έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Ομάδα αντιεξουσιαστών πραγματοποίησε επίθεση με μολότοφ σε γραφεία της Τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από την επίθεση προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

«Οι άθλιοι τραμπούκοι της Άκρας Αριστεράς έκαψαν με μολότοφ τα γραφεία της Τοπικής μας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα την ξαναφτιάξουμε και καλύτερη από πριν, δεν τους φοβόμαστε!», ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Twitter, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες από τις ζημιές στα γραφεία.

