Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Πάνω από 200% αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Αττικής

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας και ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα, τις μεταλλάξεις και τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

«Δε σημαίνει ότι δεν είναι αποτελεσματικό, αλλά ορισμένες χώρες θεώρησαν ότι δεν έχουν επαρκή δεδομένα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γ.Παναγιωτακόπουλος, μιλώντας για το εμβόλιο της Astra Zeneca και υπογράμμισε τη θετική πλευρά, ότι δηλαδή είναι «το τρίτο εμβόλιο πήρε έγκριση από τον ΕΜΑ κι ένα τέταρτο βρίσκεται υπό αξιολόγηση».

Ερωτηθείς για τα μεταλλαγμένα στελέχη, που προκαλούν συναγερμό, εξήγησε πως δε σχετίζονται με την αυξημένη θνητότητα, όμως ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σχετίζονται με την αυξημένη, συγκριτικά με το διάστημα προ 15 ημερών, διασπορά του κορονοϊού στα σχολεία.

«Ενδεχομένως να οφείλεται στη μετάλλαξη, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν τηρούνται τα μέτρα», δήλωσε σχετικά ο καθηγητής.

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ τόνισε πως βρισκόμαστε σε μια «κρίσιμη καμπή της επιδημίας» απαντώντας στο ερώτημα αν προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων, εξηγώντας ότι, «υπάρχουν δεδομένα που επηρεάζουν τη μεταδοτικότητα».

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας, Ν.Θωμαΐδης σημείωσε μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι, η αύξηση του ιικού φορτίου στην Αττική ξεπερνά το 200% συγκριτικά με την περασμένη εβδομάδα. Ο καθηγητής παρατήρησε «εκτεταμένη διασπορά στην Αττική», η οποία «ενδέχεται να συνδέεται με τα στελέχη που είναι πιο μεταδοτικά».