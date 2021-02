Αθλητικά

Βούρος: Το 2022 ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ στο νέο της γήπεδο

Ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας για το νέο γήπεδο της ΑΕΚ και τα συνοδά έργα.

Το 2022 θα παίξει η ΑΕΚ τον πρώτο της αγώνα στο νέο της γήπεδο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Δήμαρχου Νέας Φιλαδέλφειας, Γιάννη Βούρου. Σε δηλώσεις του στη NOVA ο Γ. Βούρος ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τα συνοδά έργα, ξεκαθάρισε ότι το γήπεδο ως αθλητική εγκατάσταση θα είναι έτοιμο πολύ πιο σύντομα, όμως θεωρεί ότι δεν θα έχει εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του επόμενου πρωταθλήματος.

«Η απόκλιση που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ μικρή σε χρονική διάρκεια και καλώς εχόντων των πραγμάτων και αν δεν παρουσιαστούν κάποια άλλα προβλήματα, όχι από πλευράς εργοταξίου, αλλά αντικειμενικά μιλώντας και βλέποντας την πρόοδο των εργασιών, πιστεύω ότι το δεύτερο γύρο της επόμενης σεζόν μπορούμε τον παίξουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια» είπε ο Δήμαρχος και πρόσθεσε:

«Το γήπεδο καθ'εαυτό θα είναι έτοιμο πολύ πιο σύντομα, αλλά θα παίξουν ρόλο και τα συνοδά έργα στην άδεια λειτουργίας του γηπέδου. Γι' αυτά τρέχουμε και γι' αυτά πιέζουμε και μάλιστα την περασμένη εβδομάδα είχα μια συνάντηση με τον κύριο Πατούλη στην Περιφέρεια όπου επισπεύσαμε και οι δύο πλευρές όλες τις διαδικασίες αυτές που συμμαχούν με αυτό το χρονοδιάγραμμα που σας είπα και έχουν να κάνουν και με την δεύτερη υπογειοποίηση».