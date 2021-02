Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εμβόλια: Νέα συμφωνία ΕΕ - Pfizer/BioNTech

Τι αποκαλύπτει εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις συνομιλίες με την εταιρεία και την σύμβαση για νέες δόσεις εμβολίων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οριστικοποίησε μια συμφωνία με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech για την αγορά άλλων 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου τους για την Covid-19, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η ΕΕ εξασφάλισε 300 εκατομμύρια δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου πέρσι τον Νοέμβριο και στις 8 Ιανουαρίου ανακοίνωσε μια προκαταρκτική συμφωνία για άλλες τόσες, για την οποία ήταν σε εκκρεμότητα η διαπραγμάτευση για τους όρους του νέου συμβολαίου. «Η Επιτροπή ενέκρινε τη νέα σύμβαση σήμερα», είπε ο εκπρόσωπος μιλώντας στο πρακτορείο Reuters.

Ένας αξιωματούχος που συμμετείχε στις συνομιλίες με την Pfizer είπε ότι με βάση νέα συμφωνία, οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη παραγγείλει άλλες 200 εκατομμύρια δόσεις, που θα παραδοθούν φέτος, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των άλλων 100 εκατομμυρίων δόσεων.

Ένας εκπρόσωπος της Pfizer είπε στο πρακτορείο ότι οι συζητήσεις με την Κομισιόν «συνεχίζονται» ενώ ο εκπρόσωπος της BioNTech απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο.