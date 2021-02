Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: πρέπει να κρατήσουμε “όπλα” για να αντιμετωπίσουμε την κρίση (βίντεο)

Τι είπε ο ΥΠΟΙΚ για τα τέλη κυκλοφορίας, το επίδομα θέρμανσης, τις ηλεκτρονικές αποδείξεις και τα την προκαταβολή φόρου για τος επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στην περίπτωση της επιβολής προστίμου σε ηλικιωμένη στη Λαμία, το οποίο απασχόλησε έντονα την ειδησεογραφία, χθες Δευτέρα. Όπως είπε κοινωνικές ευαισθησίες έχουν όλοι και για το λόγο αυτό μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός επικοινώνησε με τον Αστυνομικό Διευθυντή της περιοχής και του ζήτησε να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διαγραφή του προστίμου. Συμπλήρωσε όμως, ότι η ΕΛΑΣ είχε την υποχρέωση να παρέμβει αφού είχε προηγηθεί καταγγελία.

Ερωτηθείς για τα τέλη κυκλοφορίας, η πληρωμή των οποίων πρέπει να γίνει μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου, είπε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι σκέψη για να δοθεί νέα παράταση, ούτε σενάριο για στοχευμένες μειώσεις ή διευκολύνσεις στην πληρωμή.

Σε ότι αφορά την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, κάλεσε τους περίπου 25.000 δικαιούχους που δεν έχουν δώσει ακόμη το IBANK να το κάνουν μέχρι τις 10:00 σήμερα το πρωί, ώστε να πάρουν τα χρήματα τους σήμερα το απόγευμα. Πρόσθεσε ότι όπως υπήρξε πρόβλεψη για όσους έβαλαν πετρέλαιο τον Ιανουάριο του 2021, θα υπάρξει πρόβλεψη και για αυτούς που θα βάλουν πετρέλαιο τον Φεβρουάριο.

Αναφερόμενος στην περίπτωση να μην ισχύσει για όσο διαρκεί η πανδημία η υποχρέωση για ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ύψος τουλάχιστον 30% του εισοδήματος, είπε ότι αυτό θα αποφασιστεί όταν υπάρχουν και θα εκτιμηθούν όλα τα δεδομένα για τις συναλλαγές την περίοδο της πανδημίας.

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης λόγω των μειωμένων εισοδημάτων σε όσους πλήττονται από την οικονομική κρίση και αντιπαράθεσε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 21 εκ. ευρώ, με τα 11 εκ. ευρώ να αφορούν νοικοκυριά.

Ο κ. Σταϊκούρας τόνισε κατηγορηματικά ότι η Κυβέρνηση καλύπτει μέρος των απωλειών όσων πλήττονται από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία, αλλά δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των απωλειών.

Σε ότι αφορά την προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων, παρέπεμψε στο καλοκαίρι όταν και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

Για τις επιταγές που σφραγίστηκαν μέσα στον Ιανουάριο και πριν τη νομοθετική ρύθμιση για την παράταση στην πληρωμή τους, είπε ότι η ρύθμιση θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

Επίσης και ερωτηθείς για τις πληροφορίες που φέρουν την Αττική ένα βήμα πριν το καθολικό lockdown, είπε ότι σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει το όποιο δημοσιονομικό κόστος.