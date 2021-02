Πολιτική

Βουλή: Οι “πρωταθλητές” του κοινοβουλευτικού ελέγχου

Τι δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο ηλεκτρονικό περιοδικό “Επί του… Περιστυλίου”, σχετικά με τη δραστηριότητα κομμάτων και βουλευτών.

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δραστηριότητα των πολιτικών κομμάτων, στον τομέα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, μπορεί να αντλήσει ο αναγνώστης του νέου τεύχους του ηλεκτρονικού περιοδικού της Βουλής “Επί του... Περιστυλίου”.

Στο 13o τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση των προφορικών μέσων του κοινοβουλευτικού ελέγχου, δηλαδή των συζητήσεων σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, των επερωτήσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς και όλων των επίκαιρων ερωτήσεων των βουλευτών που συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής την περίοδο από τον Ιούλιο 2019 έως και τον Δεκέμβριο 2020.

Η καταγραφή των προφορικών μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου συνοδεύεται με τους ανάλογους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που παραπέμπουν στα αντίστοιχα πρακτικά και τα βίντεο των συζητήσεων. Περιλαμβάνονται επίσης και όλα τα συναφή στατιστικά στοιχεία σε παραστατικά γραφήματα, από τα οποία προκύπτουν χρήσιμα πολιτικά συμπεράσματα.

Όπως προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, η συντριπτική πλειονότητα των μέσων άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου αφορούσε σε ζητήματα της δύσκολης καθημερινότητας που επέβαλε ο κορονοϊός, δηλαδή της διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης και των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της.

Σε ό,τι αφορά στη δραστηριότητα των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, στον τομέα της κατάθεσης επικαίρων ερωτήσεων, που ως είθισται υποβάλλονται κυρίως από τους βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προηγείται το Κίνημα Αλλαγής με 346 κατατεθείσες επίκαιρες ερωτήσεις και ακολουθούν ο ΣΥΡΙΖΑ με 267 επίκαιρες ερωτήσεις, το ΜέΡΑ25 με 212 επίκαιρες ερωτήσεις, το ΚΚΕ με 180 επίκαιρες ερωτήσεις, η Ελληνική Λύση με 44 επίκαιρες ερωτήσεις και η Νέα Δημοκρατία με 43 επίκαιρες ερωτήσεις.

Οι περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Α΄ Συνόδου, δηλαδή από Ιούλιο 2019 έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, αφορούσαν θέματα των Υπουργείων Εργασίας, Υγείας και Περιβάλλοντος. Κατά την τρέχουσα Β΄ Σύνοδο δηλαδή από 5 Οκτωβρίου 2020 έως 18 Ιανουαρίου 2021, οι περισσότερες επίκαιρες ερωτήσεις αφορούσαν θέματα των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνολικά, η Κυβέρνηση έχει απαντήσει σε περισσότερες από 1.000 επίκαιρες ερωτήσεις, στην Α' και τη Β' Σύνοδο της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου.

Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει σε έξι επίκαιρες ερωτήσεις. Από αυτές, οι πέντε επίκαιρες ερωτήσεις είχαν υποβληθεί από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Στην προαναφερόμενη χρονική περίοδο, στη Βουλή κατατέθηκαν 35 επερωτήσεις και επίκαιρες επερωτήσεις, οι περισσότερες από τον ΣΥΡΙΖΑ, που αξιοποίησε αυτό το μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου 21 φορές. Ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής με 8, η Ελληνική Λύση με 5 και το ΚΚΕ με 1 επίκαιρη επερώτηση.

Όσον αφορά στις υποβληθείσες γραπτές ερωτήσεις, τις περισσότερες έχει καταθέσει η Ελληνική Λύση. Ειδικότερα, οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης υπέβαλαν 5.546 ερωτήσεις, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 3.764 ερωτήσεις, του ΣΥΡΙΖΑ 3.657 ερωτήσεις, του Κινήματος Αλλαγής 1.203, του ΚΚΕ 1.717 και του ΜέΡΑ25 κατέθεσαν 1.699 ερωτήσεις.