Κοινωνία

Προπύλαια: Συμπλοκές και χημικά για τον Κουφοντίνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισοδιακή η συγκέντρωση για τον "Λουκά" της 17Ν.

Ένταση στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης αλληλεγγύης για τον Δημήτρη Κουφοντίνα.

Έπειτα από μαζικό κάλεσμα στο διαδίκτυο, ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε στα Προπύλαια στις 17:00 με σκοπό να διαμαρτυρηθεί και να πραγματοποιήσει πορεία υπέρ του απεργού πείνας και μέλους της 17 Νοέμβρη.

Τα 100 περίπου άτομα άνοιξαν πανό και φώναξαν συνθήματα υπέρ του καταδικασμένου τρομοκράτη, αποκαλώντας τον – μεταξύ άλλων – «αγωνιστή».

Ισχυρή αστυνομική δύναμη απώθησε τους συγκεντρωμένους στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ακολούθησαν επεισόδια με σπρωξίματα και ρίψη χημικών.

Οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Ομονοίας, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να τους επιτηρούν, έχοντας καταλάβει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.