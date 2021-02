Οικονομία

Φορολογία: αλλαγές στα μέτρα λόγω lockdown

Άμεση προτεραιότητα σε νέα «κουρέματα» φόρων αλλά και σε νέες ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των νέων κόκκινων οφειλών.

Του Νίκου Ρογκάκου

Στα όρια του βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2021, με το υπουργείο Οικονομικών να σχεδιάζει στοχευμένα μέτρα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ έρχονται αλλαγές όχι μόνο στο εύρος των μέτρων αλλά και στον χρόνο που θα υλοποιηθούν.

Τις αλλαγές αυτές φέρνει το νέο σκληρό lockdown στην Αττική έως το τέλος του μήνα, αφού στην πρωτεύουσα παράγεται το 47% του συνολικού ΑΕΠ. Υπό τον φόβο των νέων πληγμάτων στην πραγματική οικονομία και της ζημιάς που θα προκαλέσει στον παραγωγικό ιστό το νέο lockdown, το οικονομικό επιτελείο αναδιατάσσει το πλέγμα των φορολογικών μέτρων φέρνοντας πιο μπροστά παρεμβάσεις που κανονικά θα ενεργοποιούνταν σε δεύτερο χρόνο.

Στη βάση αυτή δίνεται άμεση προτεραιότητα σε νέα «κουρέματα» φόρων αλλά και σε νέες ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των νέων κόκκινων οφειλών που έχουν συσσωρευτεί στην διάρκεια της πανδημίας ενώ εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να παγώσει η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα.

Μπορεί η αναθεώρηση να αποτελεί μνημονιακό προαπαιτούμενο αλλά στη φάση στην οποία βρίσκεται η οικονομία μόνο ανάσα δεν θα ήταν για την κτηματαγορά ένα ντόμινο αυξήσεων στις τιμές ζώνης και στους φόρους για όλες τις κατηγορίες μεταβίβασης.