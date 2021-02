Κοινωνία

Επεισόδια στις πορείες φοιτητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Μολότοφ και χημικά στις διαδηλώσεις φοιτητών. Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία.

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Φοιτητικό σύλλογοι, μαθητές, εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, σύλλογοι κι ενώσεις με κεντρικό σύνθημα «Έξω η ασφάλεια από τις σχολές» συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν μέχρι τη Βουλή διαμαρτυρόμενοι για το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί.

Η εκπαιδευτική κοινότητα αντιδρά μεταξύ άλλων στις αλλαγές που φέρει το νομοσχέδιο στον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην ίδρυση ειδικής αστυνομικής ομάδας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων καθώς και στο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ.

Ένταση επικράτησε μπροστά από τη Βουλή όταν φοιτητές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις στην προσπάθεια τους να σπάσουν το φραγμό των αστυνομικών δυνάμεων που είχαν παραταχθεί μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους διαδηλωτές κάνοντας ρίψη χημικών. Η ένταση αυτή εκτονώθηκε γρήγορα και οι διαδηλωτές παρέμειναν στο Σύνταγμα.

Ωστόσο λίγο πριν τη λήξη του συλλαλητηρίου επεισόδια σημειώθηκαν στην Πανεπιστημίου και σε κάθετους δρόμους γύρω από αυτήν κοντά στα Προπύλαια όταν ομάδα νεαρών έριξε πέτρες και βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν κάνοντας ρίψη δακρυγόνων, και χειροβομβίδων κρότου λάμψης ενώ στη συνέχεια η ομάδα ΔΡΑΣΗ κυνήγησε την ομάδα των ατόμων στην οδό Ρήγα Φεραίου πλησίον του μετρό «Πανεπιστήμιο».

Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Θεσσαλονίκη: Ένταση και μολότοφ στην πορεία κατά του νομοσχεδίου του υπ.Παιδείας

Ένταση σημειώθηκε στο τέλος της κινητοποίησης που οργάνωσαν σήμερα φοιτητές που ζητούν να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Στην πορεία των φοιτητών που στους συλλόγους τους εκπροσωπούν το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών και το σχήμα των ΕΑΑΚ, συμμετείχαν και άτομα ενταγμένα στον αντεξουσιαστικό χώρο. Όταν κινήθηκαν προς το μέρος της αστυνομίας που περιφρουρούσε την είσοδο του ΥΜΑΘ απωθήθηκαν με χρήση δακρυγόνων.

Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι διασπάστηκαν σε δρόμους γύρω από την περιοχή του Διοικητηρίου πετώντας μολότοφ και πέτρες και ρίχνοντας κάδους για να κλείσουν τους δρόμους, με δυνάμεις της αστυνομίας να τους ακολουθούν. Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι έγινε μια προσαγωγή.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στη 1 από την Πλατεία Δικαστηρίων (άγαλμα Βενιζέλου) και μέσω των οδών Εγνατίας, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή και Ίωνος Δραγούμη με συνθήματα κατά του νομοσχεδίου η πορεία κατέληξε στο Διοικητήριο (ΥΜΑΘ).

Οι φοιτητικές παρατάξεις κορύφωσαν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το πρωί πριν την πορεία προχώρησαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε αποκλεισμό εισόδων στο campus και σε κτίρια της Πολυτεχνικής, της Φιλοσοφικής και της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ. Στις 5:30 προγραμματίζουν νέα συγκέντρωση και πορεία, όπως και αύριο.

