Lockdown στην Αττική - Χατζηθεοδοσίου: Τα μέτρα στήριξης δεν επαρκούν

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ ζητεί από την Κυβέρνηση να στηρίξει τις επιχειρήσεις ή να φροντίσει να επαναλειτουργήσουν άμεσα.

«Η ανακοίνωση του τρίτου lockdown στην Αττική μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, ανέδειξε το πόσο ρευστή είναι η εποχή της πανδημίας. Τα επιδημιολογικά δεδομένα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και κανείς δεν μπορεί να κάνει έναν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι αδιαπραγμάτευτη και είναι κάτι στο οποίο συμφωνεί και όλος ο επιχειρηματικός κόσμος. Όμως οφείλουμε να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους διάσταση», αναφέρει ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως υπογραμμίζει, «κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι για αυτό το πισωγύρισμα ευθύνεται η όποια λειτουργία των επιχειρήσεων. Μάλιστα το αντίθετο συμβαίνει. Επιχειρήσεις, μαγαζιά, επαγγελματίες, έχουν επιδείξει έως τώρα τη μέγιστη ωριμότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος και τα μέτρα εφαρμόζονται με απόλυτη συνέπεια. Και πάλι όμως, λες και το επιχειρείν είναι η εύκολη λύση, μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, ήταν το εκ νέου κλείσιμο του λιανεμπορίου. Το οποίο θυμίζω, λειτουργούσε ως σήμερα με τη μέθοδο του click away, που ευνοεί μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις».

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημειώνει πως «βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και οφείλουν όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Όπως παραδέχθηκε και ο Πρωθυπουργός, το επόμενο δίμηνο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Για να αντέξουν όμως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και να μην αναγκαστούν να βάλουν από τώρα λουκέτο, θα πρέπει να αισθανθούν δίπλα τους την Πολιτεία. Κάτι που δεν έχει γίνει με απόλυτη επιτυχία έως σήμερα, καθώς τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί δεν είναι επαρκούν. Εάν όμως δεν υπάρχουν τα αναγκαία κεφάλαια για την αποτελεσματική ενίσχυση τους, τότε η Κυβέρνηση πρέπει να δει το πώς θα δοθεί η δυνατότητα σε αυτές τις επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν το ταχύτερο δυνατό. Είναι αδύνατο να αντέξουν και χωρίς κρατική βοήθεια και χωρίς να λειτουργούν. Ας δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις της εστίασης, όπου σχεδόν οι μισές δηλώνουν ότι δεν θα καταφέρουν να ξανανοίξουν».

«Και επειδή συνεχίζεται η λήψη μέτρων χωρίς τη δική μας συμμετοχή, ούτε καν η άποψη μας έχει ζητηθεί όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση μας όταν συζητούνται μέτρα που θα εφαρμοστούν στην αγορά. Επιδημιολόγοι και Κυβέρνηση πρέπει να καταλάβουν ότι το να κλείνεις την οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, όμως επιφέρει και αρνητικές συνέπειες για το επιχειρηματικό και οικονομικό κλίμα», συμπληρώνει.

Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ ξεκαθαρίζει πως «Δεν είμαστε καθόλου αρνητικοί στην εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται για την προστασία της υγείας όλων μας. Αυτό όμως, δεν μπορεί να γίνεται συνεχώς σε βάρος των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Απαιτούμε το αυτονόητο. Να ακουστεί και η δική μας άποψη. Σίγουρα μπορεί να βρεθεί λύση μέσω ενός μείγματος που και την κινητικότητα θα περιορίζει, αλλά και που θα επιτρέπει την υπό προϋποθέσεις λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων».

«Η αγορά δεν αντέχει άλλο το κλείσιμο επαγγελματικών χώρων που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες», υπογραμμίζει ο κ. Χατζηθεοδοσίου.