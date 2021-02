Κόσμος

Σοκ στην Κύπρο: σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του

Διπλό φονικό με δράστη τον πατέρα οικογένειας προκάλεσε συναγερμό στις Αρχές.

Αιματηρό περιστατικό με δράστη έναν πατέρα εκτυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή των Εργατών, στη Λευκωσία.

Ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό και τον 21χρονο γιο του, τραυματίζοντας τον δεύτερο γιο του, προτού τραπεί σε φυγή.

Η αδελφή της 52χρονης ειδοποίησε τις Αρχές όταν άκουσε τις φωνές, αφού μένει στο διπλανό σπίτι. Όταν πήγε στο σπίτι της αδελφής της, την είδε νεκρή μαζί με το παιδί της και τον ανιψιό της τραυματισμένο.

Το φονικό φαίνεται πως έγινε ενώ η οικογένεια έπαιρνε το πρωινό της και ο άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στης γυναίκα και το παιδί του.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο 59χρονος ύποπτος συνελήφθη λίγο αργότερα σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα και συνελήφθη αφού απείλησε τους αστυνομικούς με μαχαίρι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του γίνεται ανάκριση.