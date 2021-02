Life

Η Κατερίνα Διδασκάλου… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Εξομολόγηση από καρδιάς για την πορεία στην ζωή και στην Τέχνη, αποκαλύψεις για τις “Άγριες Μέλισσες” και τις δύσκολες στιγμές των ηθοποιών.

Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Κατερίνα Διδασκάλου.

Η καταξιωμένη ηθοποιός αποκαλύπτει τι την οδήγησε στο θεατρικό σανίδι.

Τι λέει για τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και τις δύσκολες στιγμές των ηθοποιών στην εποχή της πανδημίας;

Ποια θέση παίρνει για τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και εργασιακής βίας και τι αντιμετώπισε η ίδια στην καριέρα της;

Ο ρόλος της «Μυρσίνης» και πώς αποφάσισε να παίξει στις «Άγριες Μέλισσες».

Ποια είναι η σχέση της με το φλερτ, τον έρωτα, τον γάμο και τον Θεό;

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

